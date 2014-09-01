Глава НБУ Валерия Гонтарева говорит, что свою миссию на посту уже полностью выполнила и заговорила об отставке. Об єтом она рассказала в интервью."Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила",– сказала она Укринформу.Она заявила, что хочет провести время с семьей и не спешит искать новую работу, зато предложила президенту новые кандидатуры на свой пост."Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы совершили полную трансформацию Национального банка в мощный модерновый институт, перестроив все процессы. Поэтому я возьму время на отдых и хочу провести его с моей семьей. Пока я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим", – добавила Гонтарева.Она считает наибольшим достижением своей команды то, что страна перешла на гибкий валютный курс.