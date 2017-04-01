В Соломенском районе Киева злоумышленник завладел чужим автомобилем с помощью эвакуатора
Об этом сообщили в столичной полиции.
В Соломенское управление полиции обратился владелец KIA Sportage с сообщением, что с проспекта Комарова исчез его автомобиль. Оперативники выяснили, что машину увезли на эвакуаторе. Украденный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в боксе одного из гаражных кооперативов. Там же задержали угонщика, который как раз пригласил мастера СТО изготовить "потерянный" ключ от машины.
"Злоумышленник обманул водителя спецтранспорта с помощью поддельного технического паспорта. Таким образом ему удалось перевезти чужой автомобиль в гаражный кооператив", - говорится в сообщении.
Во время осмотра гаража у злоумышленника изъяли KIA Sportage, стартовый пистолет и автомобиль, который использовал мужчина. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с вероятной конфискацией имущества.
Источник: beztabu.net
Об этом сообщили в столичной полиции.
В Соломенское управление полиции обратился владелец KIA Sportage с сообщением, что с проспекта Комарова исчез его автомобиль. Оперативники выяснили, что машину увезли на эвакуаторе. Украденный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в боксе одного из гаражных кооперативов. Там же задержали угонщика, который как раз пригласил мастера СТО изготовить "потерянный" ключ от машины.
"Злоумышленник обманул водителя спецтранспорта с помощью поддельного технического паспорта. Таким образом ему удалось перевезти чужой автомобиль в гаражный кооператив", - говорится в сообщении.
Во время осмотра гаража у злоумышленника изъяли KIA Sportage, стартовый пистолет и автомобиль, который использовал мужчина. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с вероятной конфискацией имущества.
Источник: beztabu.net
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