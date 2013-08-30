Согласно е-декларации мэра Харькова Геннадия Кернеса, в 2016 году он заработал почти 16 млн гривен
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.
В частности, он задекларировал почти 39 миллионов гривен наличными и расходы в сумме одного миллиона 516 тысяч 485 гривен на лечение в Германии и Израиле в 2016 году.
Кроме того, Кернес указал в декларации 11 часов, среди которых – наручные часы Rolex с логотипом герба Харькова, инвалидное кресло-коляска черного цвета с 16-дюймовыми колесами, а также вращающимся сидением стоимостью 101 тысяча 607 гривен.
Доходы мэра Харькова за 2016 год составили 15 миллионов 900 тысяч 323 гривны, из которых 230 тысяч 641 гривна – зарплата, 10 миллионов 830 тысяч гривен – дивиденды от фондовой компании "Финекс-Украина", четыре миллиона 839 тысяч 680 гривен – выручка от отчуждения корпоративных прав "Финекс-Украина".
Мэр Харькова также хранит 494 тысяч 987 гривен и 25 тысяч 122 доллара в "Приватбанке", две тысячи 433 гривны в "Альфа-банке" и шесть миллионов 626 тысяч 664 гривны в "Регион-банке".
Источник: beztabu.net
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.
В частности, он задекларировал почти 39 миллионов гривен наличными и расходы в сумме одного миллиона 516 тысяч 485 гривен на лечение в Германии и Израиле в 2016 году.
Кроме того, Кернес указал в декларации 11 часов, среди которых – наручные часы Rolex с логотипом герба Харькова, инвалидное кресло-коляска черного цвета с 16-дюймовыми колесами, а также вращающимся сидением стоимостью 101 тысяча 607 гривен.
Доходы мэра Харькова за 2016 год составили 15 миллионов 900 тысяч 323 гривны, из которых 230 тысяч 641 гривна – зарплата, 10 миллионов 830 тысяч гривен – дивиденды от фондовой компании "Финекс-Украина", четыре миллиона 839 тысяч 680 гривен – выручка от отчуждения корпоративных прав "Финекс-Украина".
Мэр Харькова также хранит 494 тысяч 987 гривен и 25 тысяч 122 доллара в "Приватбанке", две тысячи 433 гривны в "Альфа-банке" и шесть миллионов 626 тысяч 664 гривны в "Регион-банке".
Источник: beztabu.net
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