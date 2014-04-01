Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал 537 тыс. грн дохода за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления
Так, зарплата спикера ВР в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен. Еще 338,231 тысячи гривен Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья для народного депутата, которое ему положено по закону, но которым он не пользуется.
Жена спикера ВР в прошлом году заработала 17,888 тысячи гривен.
Парубий также задекларировал недвижимое имущество, которое находится в собственности его жены: квартиру во Львове площадью 21 кв. м., жилой дом во Львовской области на 32 кв. м. и земельный участок на 11 соток во Львовской области. Кроме этого, в пользовании семьи есть еще одна квартира во Львове площадью 142,6 метра.
Также Парубий владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его супруга — автомобилем Peugeot 508 2014 года выпуска.
Так, зарплата спикера ВР в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен. Еще 338,231 тысячи гривен Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья для народного депутата, которое ему положено по закону, но которым он не пользуется.
Жена спикера ВР в прошлом году заработала 17,888 тысячи гривен.
Парубий также задекларировал недвижимое имущество, которое находится в собственности его жены: квартиру во Львове площадью 21 кв. м., жилой дом во Львовской области на 32 кв. м. и земельный участок на 11 соток во Львовской области. Кроме этого, в пользовании семьи есть еще одна квартира во Львове площадью 142,6 метра.
Также Парубий владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его супруга — автомобилем Peugeot 508 2014 года выпуска.
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