Так, зарплата спикера ВР в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен. Еще 338,231 тысячи гривен Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья для народного депутата, которое ему положено по закону, но которым он не пользуется.Жена спикера ВР в прошлом году заработала 17,888 тысячи гривен.Парубий также задекларировал недвижимое имущество, которое находится в собственности его жены: квартиру во Львове площадью 21 кв. м., жилой дом во Львовской области на 32 кв. м. и земельный участок на 11 соток во Львовской области. Кроме этого, в пользовании семьи есть еще одна квартира во Львове площадью 142,6 метра.Также Парубий владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его супруга — автомобилем Peugeot 508 2014 года выпуска.