Оккупанты Донбасса традиционно обвиняют во всем ВСУ, уверяя, что обстрел был произведен из минометов калибром 120 мм. Украинская же сторона настаивает, что придерживается, в отличие от боевиков, режима прекращения огня.На данный момент известно, что проводится эвакуация персонала станции.Срыв договоренностей о ремонте подтвердил и гендиректор Авдеевского коксохима Мусам Магомедов на своей страничке в Facebook: " Плохая новость. Несмотря на наличие разрешение СЦКК и зеркального патрулирование ОБСЕ не удалось добиться соблюдения режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и ДФС. Жд е м тишины " .Ранее стало известно, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) согласовал заявку на выполнение ремонтных работ на линиях электропередачи — для восстановления подачи энергии в обесточенные с 29 марта из-за обстрелов Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию.