Люди верующие готовятся к Пасхе задолго. Они постятся 40 дней (именно 40 дней провел в пустыне Иисус Христос до своего распятия). Последняя неделя перед Пасхой называется Страстная Седмица. Все эти дни душа верующего как бы "прислушивается" к тому, что мы называем Страстями Господними, к последним Его дням на земле в образе человеческомОсобое значение имеет Страстный Четверг - день, когда Иисус со своими учениками на Тайной Вечере разделил праздничную трапезу. В народе этот день называют Чистым Четвергом, все православные по возможности стараются причастится. Вечером в церкви читают 12 Евангелий, где рассказывается история вся история Страстей Христовых. На службе люди стоят с зажженными свечами, которые потом несут домой и по старинному обычаю делают на косяках дверей знак креста святым огнем.В Великую пятницу из церкви выносят плащаницу - кусок ткани, которой было обвито тело Христа. На ней изображен Спаситель, положенный во гроб. В этот скорбный день воспоминаний о смерти Христа полагается ничего не есть. Вечером совершается чин погребения Христа. Хор печально поет "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Плащаницу несут вокруг церкви. Это символизирует схождение Христа в ад.И вот наступает Страстная Суббота. В древние времена христиане после субботней литургии не уходили из церкви, а оставались там до ночи и питались хлебом и вином. В память об этом в субботу освящают эту пищу.Во время службы священники меняют черные облачения на белые. В домах испечены куличи, покрашены яйца. Все наполнено трепетным ожиданием праздника.В ночь Воскресения Христова, в ту ночь, когда свершилось чудо, проводится самое торжественное богослужение: пасхальная полунощница, крестный ход с зажженными свечами вокруг церкви, радостная утреня и божественная литургия. В этот день народ спешит в храм. Люди, приобщившись к духовной радости праздника, освящают пасху, куличи, яйца. Таким освящением церковь благословляет верующих после долгого поста снова употреблять "скоромную", то есть непостную пищу. Хотя Царство Божие, по выражению апостола Павла, не есть еда и питье, но богатый пасхальный стол является символом небесной радости, символом вечери Господней.Следующие шесть дней пасхальной седмицы также считаются праздничными, по своей значительности они приравниваются к воскресным дням. Вся эта седмица называется Светлой, Святой, Пасхой. Церковное богослужение происходит при открытых царских вратах в знак того, что Воскресением Христовым для рода человеческого вновь открыты двери рая.По материалам журнала "Натали"