Столичный градоначальник приобрел два новых велосипеда по 135 тысяч гривен каждый к уже имеющимся семи
Виталий Кличко
Фото: ТелеграфЪ
Мэр Киева Виталий Кличко подал свою электронную декларацию за 2016 год.
Киевский городской глава задекларировал 147 тысяч 920 гривен заработной платы. Среди других доходов − 518 гривен процентов от депозита в Укрсиббанке, 4770 гривен процентов от депозита в Банке Кредит Днепр, 1 миллион 660 тысяч 190 гривен дохода от роялти.
Также он получил подарок от Национального олимпийского комитета Украины в неденежной форме, который оценил в 200 гривен. Про доходы супруги Кличко не сообщил.
На депозите в Укрсиббанке у Кличко лежат 1014 евро, 5851 гривен и 1265 долларов. На счетах в Банке Кредит Днепр − 121 доллар, 119 тысяч 578 гривен.
Наличными у мэра более 30 тысяч долларов и 42 тысячи евро. Также Кличко одолжил 8 миллионов 515 тысяч евро и почти 742 тысячи долларов.
На авиаперелеты глава КГГА потратил 542 тысячи гривен, а еще разместил в лондонском журнале платную статью за 588 тысяч 675 гривен (в эквиваленте).
Вместе с братом Владимиром они владеют по 50% торговой марки КличкО на русском, английском и немецком языках.
У мэра есть квартира в Киеве, а на жену Наталью Егорову записан дом и 25 соток земли в Лютеже Киевской области. Также супруга мэра владеет двумя автомобилями − Toyota Sequoia 2014 года выпуска и Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска.
Кличко указал, что у него есть прицеп-платформа Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска и девять дорогих велосипедов торговых марок Scott, Coratec и Cannondale. Два из этих велосипедов он купил в 2016 году по 135 тысяч гривен каждый.
У столичного мэра есть мраморные французские часы второй половины XIX века, семь часов марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а также белый рояль Yamaha.
Источник: korrespondent.net
Виталий Кличко
Фото: ТелеграфЪ
Мэр Киева Виталий Кличко подал свою электронную декларацию за 2016 год.
Киевский городской глава задекларировал 147 тысяч 920 гривен заработной платы. Среди других доходов − 518 гривен процентов от депозита в Укрсиббанке, 4770 гривен процентов от депозита в Банке Кредит Днепр, 1 миллион 660 тысяч 190 гривен дохода от роялти.
Также он получил подарок от Национального олимпийского комитета Украины в неденежной форме, который оценил в 200 гривен. Про доходы супруги Кличко не сообщил.
На депозите в Укрсиббанке у Кличко лежат 1014 евро, 5851 гривен и 1265 долларов. На счетах в Банке Кредит Днепр − 121 доллар, 119 тысяч 578 гривен.
Наличными у мэра более 30 тысяч долларов и 42 тысячи евро. Также Кличко одолжил 8 миллионов 515 тысяч евро и почти 742 тысячи долларов.
На авиаперелеты глава КГГА потратил 542 тысячи гривен, а еще разместил в лондонском журнале платную статью за 588 тысяч 675 гривен (в эквиваленте).
Вместе с братом Владимиром они владеют по 50% торговой марки КличкО на русском, английском и немецком языках.
У мэра есть квартира в Киеве, а на жену Наталью Егорову записан дом и 25 соток земли в Лютеже Киевской области. Также супруга мэра владеет двумя автомобилями − Toyota Sequoia 2014 года выпуска и Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска.
Кличко указал, что у него есть прицеп-платформа Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска и девять дорогих велосипедов торговых марок Scott, Coratec и Cannondale. Два из этих велосипедов он купил в 2016 году по 135 тысяч гривен каждый.
У столичного мэра есть мраморные французские часы второй половины XIX века, семь часов марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а также белый рояль Yamaha.
Источник: korrespondent.net
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