В День смеха 1 апреля в Одессе проходит традиционная "Юморина" с первоапрельским карнавальным шествием и фестивалем клоунов "Комедиада"
1 апреля в Одессе ежегодно проходит "Юморина". Это самый веселый, красочный, весенний, единственный в своем роде, абсолютно неповторимый фестиваль смеха с крепкой сорокалетней традицией.
В 2017 году одесская "Юморина" снова пройдет в полном масштабе. Праздник юмора будет продолжаться в течение двух днй - 1 и 2 апреля. Он пройдет под девизом "Поделись улыбкой!"
В последние годы одесские городские власти воздерживались от полномасштабной "Юморины" и предлагали гражданам отметить День дурака на свое усмотрение. Для этого возле Дюка и в Госаду организовывали специальные локации, на котороых выступали колуны, юмористы, команды КВН, цирковые артисты и аниматоры. Проводились флешмобы и шуточные конкурсы. В рамках фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" проводилось клоунское шествие. Однако традиционного карнавального Парада юмора и большого гала-концерта не было. Также, вопреки традиции, 1 апреля в Одессе в городе не объявляли выходным днем.
В этом году Юморина в Одессе снова пройдет с Парадом юмора!
Как обычно, Парад юмора стартует в полдень от Соборной площади. Яркое карнавальное шествие пройдет по улице Дерибасовской через Думскую площадь и Приморский бульвар до Екатерининской площади. В параде примут участие лучшие люди города: тысячи мимов, клоунов, музыкантов, живых скульптур, танцоров, любителей комиксов. Представители различных предприятий города в юмористической форме представляли свою продукцию или услуги. Это будет пестрая колонна людей в карикатурных одеждах и униформах, фантастических автомобилей с немыслимыми конструкциями на платформах, громогласных музыкальных коллективов.
В течение двух дней в тематических зонах будут работать семейные активности: "Город детства" и фестиваль комиксов в Горсаду, фуд-корт и ярмарка сувениров на Греческой площади, веселые конкурсы возле Дюка, караоке с Игорем Кондратюком в Колоннаде Воронцовского дворца, множество веселых фотозон и зон отдыха.
На главной сцене на Ланжероновской в районе Думской площади в 19:00 состоится гала-концерт при участии групп "Грибы", "Ляпис-98" и "Время и стекло" 1-го апреля, а также Symphony Orchestra Brevis 2-го апреля.
По традиции 1 апреля во дворике Литературного музея в Одессе ежегодно открывали очередной юмористический памятник. В 2014 году была открыта последняя скульптура проекта, посвященную музейщикам города. Новых памятников пока не планируют.
В рамках "Юморины 2017" с 30 марта по 2 апреля в Одессе пройдет очередной VII Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада". Инициатором и организатором фестиваля является Театр "Маски-шоу" и "Дом клоунов" во главе с Народным артистом Украины Георгием Делиевым. Символом фестиваля 2017 года выбрали "Рыбу клоуна". В конкурсе примут участие клоуны из Испании, Бразилии, Венгрии, Израиля, Польши, Франции. Также приедут известные артисты и продюсеры из Японии, Австрии, Италии, Германии, Бельгии, Монако. А молодые исполнители и коллективы из Украины и Европы будут бороться за Гран-при и другие награды творческого конкурса.
Торжественное открытие VII Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" с красной клоунской дорожкой всех участников состоится 31 марта в 11:00 в "Доме клоунов". На открытии будет подписан меморандум о сотрудничестве Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" в Украине с Международным фестивалем клоунов в Японии. 1 апреля в 13:00 стартует "Парад клоунов". Конкурсанты и гости фестиваля "Комедиада" традиционно проследуют клоунской кавалькадой по улицам Одессы и устроят на Главной сцене торжественное гала-представление с награждением победителей фестиваля.
В течение 4-х дней в "Доме клоунов" будут проходить гала-концерты участников фестиваля. Кроме приза зрительских симпатий, предусмотрены награды в номинациях: "Смехач высшей категории", "Трюкач высшей категории", "Дуркач высшей категории, спецпризы от президента фестиваля и театра "Дом клоунов", а также "Гран при" фестиваля "Комедиада 2017".
Источник: doroga.ua
1 апреля в Одессе ежегодно проходит "Юморина". Это самый веселый, красочный, весенний, единственный в своем роде, абсолютно неповторимый фестиваль смеха с крепкой сорокалетней традицией.
В 2017 году одесская "Юморина" снова пройдет в полном масштабе. Праздник юмора будет продолжаться в течение двух днй - 1 и 2 апреля. Он пройдет под девизом "Поделись улыбкой!"
В последние годы одесские городские власти воздерживались от полномасштабной "Юморины" и предлагали гражданам отметить День дурака на свое усмотрение. Для этого возле Дюка и в Госаду организовывали специальные локации, на котороых выступали колуны, юмористы, команды КВН, цирковые артисты и аниматоры. Проводились флешмобы и шуточные конкурсы. В рамках фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" проводилось клоунское шествие. Однако традиционного карнавального Парада юмора и большого гала-концерта не было. Также, вопреки традиции, 1 апреля в Одессе в городе не объявляли выходным днем.
В этом году Юморина в Одессе снова пройдет с Парадом юмора!
Как обычно, Парад юмора стартует в полдень от Соборной площади. Яркое карнавальное шествие пройдет по улице Дерибасовской через Думскую площадь и Приморский бульвар до Екатерининской площади. В параде примут участие лучшие люди города: тысячи мимов, клоунов, музыкантов, живых скульптур, танцоров, любителей комиксов. Представители различных предприятий города в юмористической форме представляли свою продукцию или услуги. Это будет пестрая колонна людей в карикатурных одеждах и униформах, фантастических автомобилей с немыслимыми конструкциями на платформах, громогласных музыкальных коллективов.
В течение двух дней в тематических зонах будут работать семейные активности: "Город детства" и фестиваль комиксов в Горсаду, фуд-корт и ярмарка сувениров на Греческой площади, веселые конкурсы возле Дюка, караоке с Игорем Кондратюком в Колоннаде Воронцовского дворца, множество веселых фотозон и зон отдыха.
На главной сцене на Ланжероновской в районе Думской площади в 19:00 состоится гала-концерт при участии групп "Грибы", "Ляпис-98" и "Время и стекло" 1-го апреля, а также Symphony Orchestra Brevis 2-го апреля.
По традиции 1 апреля во дворике Литературного музея в Одессе ежегодно открывали очередной юмористический памятник. В 2014 году была открыта последняя скульптура проекта, посвященную музейщикам города. Новых памятников пока не планируют.
В рамках "Юморины 2017" с 30 марта по 2 апреля в Одессе пройдет очередной VII Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада". Инициатором и организатором фестиваля является Театр "Маски-шоу" и "Дом клоунов" во главе с Народным артистом Украины Георгием Делиевым. Символом фестиваля 2017 года выбрали "Рыбу клоуна". В конкурсе примут участие клоуны из Испании, Бразилии, Венгрии, Израиля, Польши, Франции. Также приедут известные артисты и продюсеры из Японии, Австрии, Италии, Германии, Бельгии, Монако. А молодые исполнители и коллективы из Украины и Европы будут бороться за Гран-при и другие награды творческого конкурса.
Торжественное открытие VII Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" с красной клоунской дорожкой всех участников состоится 31 марта в 11:00 в "Доме клоунов". На открытии будет подписан меморандум о сотрудничестве Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" в Украине с Международным фестивалем клоунов в Японии. 1 апреля в 13:00 стартует "Парад клоунов". Конкурсанты и гости фестиваля "Комедиада" традиционно проследуют клоунской кавалькадой по улицам Одессы и устроят на Главной сцене торжественное гала-представление с награждением победителей фестиваля.
В течение 4-х дней в "Доме клоунов" будут проходить гала-концерты участников фестиваля. Кроме приза зрительских симпатий, предусмотрены награды в номинациях: "Смехач высшей категории", "Трюкач высшей категории", "Дуркач высшей категории, спецпризы от президента фестиваля и театра "Дом клоунов", а также "Гран при" фестиваля "Комедиада 2017".
Источник: doroga.ua
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