В Авдеевке надеются на обещанное 1 апреля перемирие.
Как писала "Индустриалка", в результате обстрелов Авдеевка вновь осталась без электро-и водоснабжения.
Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов, ремонтные бригады сегодня выполнили работы, их должны продолжить и завтра, разрешение на них есть, главное, чтобы не было обстрелов.
Как писала "Индустриалка", в результате обстрелов Авдеевка вновь осталась без электро-и водоснабжения.
Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов, ремонтные бригады сегодня выполнили работы, их должны продолжить и завтра, разрешение на них есть, главное, чтобы не было обстрелов.
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