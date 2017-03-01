Об этом сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова:"На нашу горячую линию поступают звонки о якобы выдаче гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности!С 28 февраля 2017 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова не может выдавать помощь на неподконтрольной территории. Работа Штаба была заблокирована, а позже – запрещена.Обращаем внимание жителей неподконтрольной территории! Наши пункты выдачи сейчас не работают, продуктовые наборы не выдаются. Волонтеры Гуманитарного штаба никого не обзванивают и, тем более, не приходят домой к благополучателям. Мы не собираем никакую информацию о наших получателях и не запрашиваем никакие документы. Будьте бдительны и осторожны!"