На неподконтрольной территории Донецкой области не выдают гуманитарную помощь.
Об этом сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова:
"На нашу горячую линию поступают звонки о якобы выдаче гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности!
С 28 февраля 2017 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова не может выдавать помощь на неподконтрольной территории. Работа Штаба была заблокирована, а позже – запрещена.
Обращаем внимание жителей неподконтрольной территории! Наши пункты выдачи сейчас не работают, продуктовые наборы не выдаются. Волонтеры Гуманитарного штаба никого не обзванивают и, тем более, не приходят домой к благополучателям. Мы не собираем никакую информацию о наших получателях и не запрашиваем никакие документы. Будьте бдительны и осторожны!"
Об этом сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова:
"На нашу горячую линию поступают звонки о якобы выдаче гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности!
С 28 февраля 2017 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова не может выдавать помощь на неподконтрольной территории. Работа Штаба была заблокирована, а позже – запрещена.
Обращаем внимание жителей неподконтрольной территории! Наши пункты выдачи сейчас не работают, продуктовые наборы не выдаются. Волонтеры Гуманитарного штаба никого не обзванивают и, тем более, не приходят домой к благополучателям. Мы не собираем никакую информацию о наших получателях и не запрашиваем никакие документы. Будьте бдительны и осторожны!"
- Просмотров: 135
Похожие новости