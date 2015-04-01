Впервые словосочетание "День дурака" использовал известный британский писатель Джон Обри. А вот почему День смеха отмечают именно в первый день апреля — непонятно. По одной из версий, это отголоски древнего праздника, связанного с весенним обновлением природы, когда люди радовались приходу тепла и солнца и подшучивали друг над другом.
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Это история о том, как потомственный шаман, он же опытный айтишник с большим стажем работы, креативно подошел к созданию объявления о своих услугах.
Чтобы привлечь внимание покупателей, продавцы часто размещают в объявлениях забавные описания и необычные картинки.
К 1 апреля в OLX подготовили подборку самых оригинальных предложений. Пользователи продают кубик для принятия решений, оказывают услуги гадалки и предлагают заключить "сделку века".
Пластиковый массажер с историей
Это не просто пластиковый массажер, а загадочная фигура с обложки одного из известнейших альбомов группы "Океан Ельзи" — "Модель". Во всяком случае, так считает автор объявления. Стоимость — 100 гривен.
Гриб, он же питомец, он же помощник
"И домашний интересный питомец, и здоровью помощник". Проще говоря, чайный гриб (или зооглея). За 25 грн вы станете обладателем неприхотливого создания, которое молча и терпеливо выслушает все ваши невзгоды.
Золотая бизнес-идея
Если вы давно мечтали озолотиться, пользователь поможет вам в прямом смысле этого слова. Вашему вниманию — золотая бизнес-идея с минимальными вложениями.
Суперэлектрик
Попадаются на ресурсе и объявления в стихах: "Если у вас случилась беда. Если вы в панике сразу тогда! Работать приборы вдруг перестали? Проводка сгорела, и света не стало? Вдруг замыкание в доме случилось? Или розетка вдруг отвалилась? Или затеяли в доме ремонт? Тогда к вам электрик на вызов придет!"
Гадание по телефону
Не зря говорят: "к гадалке не ходи". Потому что теперь гадалке можно позвонить. И всего за 50 грн вам сделают расклад на все, чего только захотите.
Кубик
Ну а если вы не можете решиться, стоит оно того или нет, — купите кубик, который поможет принимать решения. Цена — 50 гривен.
"Сделка века"
И, наконец, без преувеличения, сделка века. За 900 грн можно приобрести… 50 копеек. В чем их уникальность — можно узнать у продавца по телефону.
Потомственный шаман с наследственным бубном
Это история о том, как потомственный шаман, он же опытный айтишник с большим стажем работы, креативно подошел к созданию объявления о своих услугах.
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