Половина украинцев за последние полгода не меняли место работы.
По результатам опроса, проведенного Международным кадровым порталом hh.ua, 14% украинцев смогли найти новую работу в течение месяца, 10% потратили на поиски пару месяцев, а вот 8% искали место занятости больше года.
Легче всего оказалось найти работу металлургам и энергетикам. 26% опрошенных нашли работу в этой сфере за пару недель. 21% торговцев также смогли быстро найти новое место труда. В сфере транспорта 19% было также легко трудоустроиться. 17% айтишников и журналистов также смогли найти новое место работы в течении пары месяцев.
Трудно устроиться оказалось на гос.службу, в банки, в сферу телекоммуникаций, нефтедобычи и легкой промышленности.
Читайте также: Сколько украинцев готовы работать за меньшие зарплаты.
Источник: Uamarket.info
По результатам опроса, проведенного Международным кадровым порталом hh.ua, 14% украинцев смогли найти новую работу в течение месяца, 10% потратили на поиски пару месяцев, а вот 8% искали место занятости больше года.
Легче всего оказалось найти работу металлургам и энергетикам. 26% опрошенных нашли работу в этой сфере за пару недель. 21% торговцев также смогли быстро найти новое место труда. В сфере транспорта 19% было также легко трудоустроиться. 17% айтишников и журналистов также смогли найти новое место работы в течении пары месяцев.
Трудно устроиться оказалось на гос.службу, в банки, в сферу телекоммуникаций, нефтедобычи и легкой промышленности.
Читайте также: Сколько украинцев готовы работать за меньшие зарплаты.
Источник: Uamarket.info
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