Народно-христианский праздник Теплого Алексея в этом году отмечается 30 марта.
Православная церковь в этот день почитает память святого Алексия, человека Божия. В народе его прозвали "Теплым" за то, что 30 марта обычно стоит теплая погода.
История жизни святого Алексия
Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни. В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.
После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.
Традиции и обряды праздника
В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде, хорошем урожае.
На Алексея Теплого на Руси было принято почитать березу. Это дерево считалось символом чистоты, гармонии и мира. В этот день люди собирали березовый сок и делали узвар с медом и пряностями. Такой напиток придавал силы. Также собирали почки березы и готовили из них заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма.
Ребята запускали по талой воде кораблики. Мужчины ходили на рыбалку и охоту. Хозяйки собирали талую воду и в дальнейшем стирали в ней, мыли голову. Вечером вся семья собиралась за столом и провожала зиму.
В некоторых селах в этот день люди устраивали гусиные бои, которые заканчивались застольями. Главным блюдом на столе выступал гусь.
В южных регионах люди выносили на улицу пчелиные ульи, сеяли ячмень и овес. Выносили картофель для проращивания. Чинили садовый и огородный инвентарь.
Приметы на Алексея Теплого
- Стоит теплая погода – примета хорошего урожая.
- Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.
- На Алексея пчелы впервые вылетают – к хорошему сбору меда.
- В этот день березовые почки обретают целебную силу.
- Если праздник выпал на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – к неудаче.
Источник: my-calend.ru
Православная церковь в этот день почитает память святого Алексия, человека Божия. В народе его прозвали "Теплым" за то, что 30 марта обычно стоит теплая погода.
История жизни святого Алексия
Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни. В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.
После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.
Традиции и обряды праздника
В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде, хорошем урожае.
На Алексея Теплого на Руси было принято почитать березу. Это дерево считалось символом чистоты, гармонии и мира. В этот день люди собирали березовый сок и делали узвар с медом и пряностями. Такой напиток придавал силы. Также собирали почки березы и готовили из них заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма.
Ребята запускали по талой воде кораблики. Мужчины ходили на рыбалку и охоту. Хозяйки собирали талую воду и в дальнейшем стирали в ней, мыли голову. Вечером вся семья собиралась за столом и провожала зиму.
В некоторых селах в этот день люди устраивали гусиные бои, которые заканчивались застольями. Главным блюдом на столе выступал гусь.
В южных регионах люди выносили на улицу пчелиные ульи, сеяли ячмень и овес. Выносили картофель для проращивания. Чинили садовый и огородный инвентарь.
Приметы на Алексея Теплого
- Стоит теплая погода – примета хорошего урожая.
- Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.
- На Алексея пчелы впервые вылетают – к хорошему сбору меда.
- В этот день березовые почки обретают целебную силу.
- Если праздник выпал на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – к неудаче.
Источник: my-calend.ru
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