Сегодня вступил в силу скандальный закон о об обязательном декларировании доходов для членов антикоррупционных общественных организаций.
Теперь, кроме запланированных категорий чиновников второй волны, свои е-декларации должны подать: кандидаты в депутаты всех уровней; физические лица, получающие международную финансовую поддержку в рамках соглашений об антикоррупционной деятельности в Украине; руководители общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность в Украине; предприниматели (третьи лица в законе), которые предоставляют услуги общественным организациям, осуществляющим антикоррупционную деятельность в Украине; физические лица, которые осуществляют антикоррупционную деятельность и получают средства через третьих лиц; члены в конкурсные комиссии общественных советов добросовестности.
Этот законопроект №6170 приняли со скандалом. Многие организации и европейские компании выразили протест этому закону, однако президент Украины предложил лишь создать рабочую группу и внести поправки в закон, но отменять его никто не будет.
Источник: Подробности
Теперь, кроме запланированных категорий чиновников второй волны, свои е-декларации должны подать: кандидаты в депутаты всех уровней; физические лица, получающие международную финансовую поддержку в рамках соглашений об антикоррупционной деятельности в Украине; руководители общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность в Украине; предприниматели (третьи лица в законе), которые предоставляют услуги общественным организациям, осуществляющим антикоррупционную деятельность в Украине; физические лица, которые осуществляют антикоррупционную деятельность и получают средства через третьих лиц; члены в конкурсные комиссии общественных советов добросовестности.
Этот законопроект №6170 приняли со скандалом. Многие организации и европейские компании выразили протест этому закону, однако президент Украины предложил лишь создать рабочую группу и внести поправки в закон, но отменять его никто не будет.
Источник: Подробности
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