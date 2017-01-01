В результате обстрелов вечером 29 марта Авдеевка в Донецкой области вновь осталась без электро-и водоснабжения. Утром 30 марта город остается без света и воды.По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в городе обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивали город водой и теплоснабжением."По состоянию на 7.00 30 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Водоснабжение города временно приостановлено. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", – сообщили в ГСЧС.В городском резервуаре создан запас воды объемом четыре тысячи кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от восьми генераторов ГСЧС."С 19.00 город, ДФС и завод снова без электроэнергии. Еле дождавшись рассвета и не дожидаясь режима тишины ты снова дашь команду выдвигаться в "серую" зону для того, чтобы понять где, что и насколько повреждено, и каждые пять минут смотришь на часы, потому что связи с ребятами нет", – прокомментировал ситуациию директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook.