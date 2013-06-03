Стратегия предполагает отмену лицензий для туроператоров и право отелей добровольно определять свою категорию
В ближайшую декаду украинский туристический рынок может измениться до неузнаваемости — Кабмин утвердил стратегию развития туризма и курортов до 2026 года. Новшества разделят на пять направлений: безопасность туристов, нормативно-правовая база, туристическая инфраструктура, человеческие ресурсы и маркетинг туризма.
Как утверждают авторы, воплощение туристической стратегии может внести существенный вклад в укрепление украинской экономики: "Сфера связана с деятельностью более 50 отраслей. Общее количество рабочих мест, которые прямо или косвенно касаются туризма, составляет 11%". Планы на ближайшие пару лет амбициозны: к 2019-му количество иностранных туристов хотят увеличить в 1,5 раза — до 19—20 млн в год (в 2015-м эта цифра составляла 12,9 млн), количество туробъектов — до 10,2 тыс. (было 6,8 тыс.) и рабочих мест — до 132 тыс. (вместо 88 тыс). Кроме того, поступления в местные бюджеты хотят увеличить в 2 раза — до 74,2 млн грн (вместо 37,1 млн в 2015-м), а поступления в госбюджет — до 3,4 млрд грн (с 1,71 млрд).
"Также предвидится увеличение трат туристов во время путешествий по Украине до 80 млрд к 2026 году и увеличение объема капитальных инвестиций в турсферу до 6,6 млрд грн в год", — отмечают авторы концепции. Деньги на развитие планируют брать из госбюджета, местных бюджетов, международных кредитов и у инвесторов. Правда, цена вопроса пока под вопросом — говорят, суммы будут считать в зависимости от конкретных заданий и предусмотренных в госбюджете средств.
Так, для безопасности иностранных туристов предлагают создать горячую линию, где им будут оказывать необходимую консультацию и принимать жалобы. Также поговорят об упрощении получения виз для иностранцев.
"Сейчас все визы будут стоить 65 долларов (до апреля 2017 стоили 85 долларов. — Авт.), получить их можно будет в течение пяти дней (сейчас срочную визу делают в течение 10 дней. — Авт.). Теперь можно будет пройти собеседование по скайпу с консулом и послать по почте документы в посольство. Также около 50 стран имеют право получить визу прямо в консульских пунктах в наших аэропортах", — говорит начальник управления туризма и курортов Минэкономразвития Иван Липтуга.
Чтобы активнее привлекать инвесторов и туристов, предлагают подготовить каталог инвестпроектов наших курортов, принимать участие в международных ярмарках и выставках. "Сейчас Украина представлена на выставках благодаря среднему и малому бизнесу, которые сбрасывались на аренду площади. К примеру, стенд 50 кв. м стоит около 50 тыс. евро. А рядом стоит стенд Турции в 10 тыс. кв. м — какая тут уже конкуренция?" — говорит Липтуга.
Именно для повышения конкурентоспособности украинского туристического продукта обещают разработать маркетинговую стратегию бренда Украины, создать сеть региональных турбрендов (городов, областей, курортов) и запустить на нескольких языках портал "Посети Украину". Для этого в бюджете на 2017-й заложили 31 млн грн.
Также туристическую отрасль предлагают разделить на секторы и заниматься их плановым развитием в зависимости от приоритетности для страны. Среди таких: городской, зеленый, сельский, этнический, культурно-познавательный, событийный, медицинский, гастрономический, религиозный, горный, приключенческий, научный, круизный туризм и даже шопинг.
"Приоритетом для нас сейчас является деловой туризм — люди, которые приезжают на конференции и по бизнесу. Еще один приоритет — молодежный туризм. А именно — путешественники, которые прилетают на новых лоукостах, — объясняет Царук. — Ну и, конечно же, нельзя забывать про оздоровительный и зеленый туризм — сферы, которые являются сегодня очень перспективными, но неразвитыми".
Работников турбизнеса тоже коснутся новшества: стратегия предполагает отмену лицензий для туроператоров и право отелей добровольно (сейчас обязаны) определять свою категорию. "Вместо лицензий будет реестр (туда можно будет попасть, выполнив определенные требования и быть исключенным за нарушение. — Авт.), — поясняет Владимир Царук. — Отели смогут сами подавать заявку на количество звезд, но "присуждать" их будут гости и общественность — это должно ослабить давление на бизнес".
Контролировать все будет национальная туристическая организация: вести статистику и отвечать за координацию участников рынка. Также могут заработать Госкадастры курортных территорий и природных лечебных ресурсов.
Источник: Сегодня
В ближайшую декаду украинский туристический рынок может измениться до неузнаваемости — Кабмин утвердил стратегию развития туризма и курортов до 2026 года. Новшества разделят на пять направлений: безопасность туристов, нормативно-правовая база, туристическая инфраструктура, человеческие ресурсы и маркетинг туризма.
Как утверждают авторы, воплощение туристической стратегии может внести существенный вклад в укрепление украинской экономики: "Сфера связана с деятельностью более 50 отраслей. Общее количество рабочих мест, которые прямо или косвенно касаются туризма, составляет 11%". Планы на ближайшие пару лет амбициозны: к 2019-му количество иностранных туристов хотят увеличить в 1,5 раза — до 19—20 млн в год (в 2015-м эта цифра составляла 12,9 млн), количество туробъектов — до 10,2 тыс. (было 6,8 тыс.) и рабочих мест — до 132 тыс. (вместо 88 тыс). Кроме того, поступления в местные бюджеты хотят увеличить в 2 раза — до 74,2 млн грн (вместо 37,1 млн в 2015-м), а поступления в госбюджет — до 3,4 млрд грн (с 1,71 млрд).
"Также предвидится увеличение трат туристов во время путешествий по Украине до 80 млрд к 2026 году и увеличение объема капитальных инвестиций в турсферу до 6,6 млрд грн в год", — отмечают авторы концепции. Деньги на развитие планируют брать из госбюджета, местных бюджетов, международных кредитов и у инвесторов. Правда, цена вопроса пока под вопросом — говорят, суммы будут считать в зависимости от конкретных заданий и предусмотренных в госбюджете средств.
Так, для безопасности иностранных туристов предлагают создать горячую линию, где им будут оказывать необходимую консультацию и принимать жалобы. Также поговорят об упрощении получения виз для иностранцев.
"Сейчас все визы будут стоить 65 долларов (до апреля 2017 стоили 85 долларов. — Авт.), получить их можно будет в течение пяти дней (сейчас срочную визу делают в течение 10 дней. — Авт.). Теперь можно будет пройти собеседование по скайпу с консулом и послать по почте документы в посольство. Также около 50 стран имеют право получить визу прямо в консульских пунктах в наших аэропортах", — говорит начальник управления туризма и курортов Минэкономразвития Иван Липтуга.
Чтобы активнее привлекать инвесторов и туристов, предлагают подготовить каталог инвестпроектов наших курортов, принимать участие в международных ярмарках и выставках. "Сейчас Украина представлена на выставках благодаря среднему и малому бизнесу, которые сбрасывались на аренду площади. К примеру, стенд 50 кв. м стоит около 50 тыс. евро. А рядом стоит стенд Турции в 10 тыс. кв. м — какая тут уже конкуренция?" — говорит Липтуга.
Именно для повышения конкурентоспособности украинского туристического продукта обещают разработать маркетинговую стратегию бренда Украины, создать сеть региональных турбрендов (городов, областей, курортов) и запустить на нескольких языках портал "Посети Украину". Для этого в бюджете на 2017-й заложили 31 млн грн.
Также туристическую отрасль предлагают разделить на секторы и заниматься их плановым развитием в зависимости от приоритетности для страны. Среди таких: городской, зеленый, сельский, этнический, культурно-познавательный, событийный, медицинский, гастрономический, религиозный, горный, приключенческий, научный, круизный туризм и даже шопинг.
"Приоритетом для нас сейчас является деловой туризм — люди, которые приезжают на конференции и по бизнесу. Еще один приоритет — молодежный туризм. А именно — путешественники, которые прилетают на новых лоукостах, — объясняет Царук. — Ну и, конечно же, нельзя забывать про оздоровительный и зеленый туризм — сферы, которые являются сегодня очень перспективными, но неразвитыми".
Работников турбизнеса тоже коснутся новшества: стратегия предполагает отмену лицензий для туроператоров и право отелей добровольно (сейчас обязаны) определять свою категорию. "Вместо лицензий будет реестр (туда можно будет попасть, выполнив определенные требования и быть исключенным за нарушение. — Авт.), — поясняет Владимир Царук. — Отели смогут сами подавать заявку на количество звезд, но "присуждать" их будут гости и общественность — это должно ослабить давление на бизнес".
Контролировать все будет национальная туристическая организация: вести статистику и отвечать за координацию участников рынка. Также могут заработать Госкадастры курортных территорий и природных лечебных ресурсов.
Источник: Сегодня
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