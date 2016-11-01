ID-паспорта отказываются принимать почти во всех банках Украины, в государственных учреждениях требуют еще и бумажный вариант прописки, но это не законно.
Как рассказала киевлянка Елена, которая пыталась на свой ID-паспорт оформить кредит при покупке бытовой техники в одном из гипермаркетов, ни один из банков не взялся оформить рассрочку, ссылаясь на отсутствие необходимых считывающих устройств.
Как стало позже известно Елене, подобное оборудование есть только в "ПриватБанке".
По признанию киевлянки, она и раньше испытывала трудности в пользовании ID-паспортом, поскольку в различных органах, где требуются документы, ей приходится предъявлять еще и бумажный вариант документа о прописке на листе А4. Это очень неудобно, особенно, если учитывать наличие всей информации в электронном чипе.
При этом директор консалтинговой компании Виктор Медведь пояснил, что подобное поведение представителей финансовых учреждений незаконно, поэтому держатели ID-карт имеют право обращаться в правоохранительные органы и с их помощью на месте требовать защиты своих прав.
"Если речь идет о том, что не оказывают какую-то услугу или не принимают документы, то правомерность этих действий может установить полиция и составить соответствующий протокол. После такого инцидента кредит, конечно, не дадут, но в государственных органах услугу обязательно окажут", - отметил эксперт.
Читайте также: В Украине появился сервис поиска потерянных паспортов.
Источник: Golos.ua
Как рассказала киевлянка Елена, которая пыталась на свой ID-паспорт оформить кредит при покупке бытовой техники в одном из гипермаркетов, ни один из банков не взялся оформить рассрочку, ссылаясь на отсутствие необходимых считывающих устройств.
Как стало позже известно Елене, подобное оборудование есть только в "ПриватБанке".
По признанию киевлянки, она и раньше испытывала трудности в пользовании ID-паспортом, поскольку в различных органах, где требуются документы, ей приходится предъявлять еще и бумажный вариант документа о прописке на листе А4. Это очень неудобно, особенно, если учитывать наличие всей информации в электронном чипе.
При этом директор консалтинговой компании Виктор Медведь пояснил, что подобное поведение представителей финансовых учреждений незаконно, поэтому держатели ID-карт имеют право обращаться в правоохранительные органы и с их помощью на месте требовать защиты своих прав.
"Если речь идет о том, что не оказывают какую-то услугу или не принимают документы, то правомерность этих действий может установить полиция и составить соответствующий протокол. После такого инцидента кредит, конечно, не дадут, но в государственных органах услугу обязательно окажут", - отметил эксперт.
Читайте также: В Украине появился сервис поиска потерянных паспортов.
Источник: Golos.ua
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