с 1 апреля в Украине стартует программа "Доступные лекарства", в рамках которой пациенты смогу получить лекарства от сердечно-сосудистых болезней, диабета ІІ типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
Но получить эти лекарства можно будет только имея правильный рецепт. Об этом на своей странице в соцсети написала министр здравоохранения Украины Уляна Супрун и даже опубликовала пример такого правильного рецепта.
- Не должно быть никаких цветных бумажек, стикеров и тем более фирменных бланков от фармацевтических компаний. Только официальных бланк, только правильный рецепт, - говорится в сообщении.
Напомним, для запорожцев сделают бесплатными некоторые лекарства.
Но получить эти лекарства можно будет только имея правильный рецепт. Об этом на своей странице в соцсети написала министр здравоохранения Украины Уляна Супрун и даже опубликовала пример такого правильного рецепта.
- Не должно быть никаких цветных бумажек, стикеров и тем более фирменных бланков от фармацевтических компаний. Только официальных бланк, только правильный рецепт, - говорится в сообщении.
Напомним, для запорожцев сделают бесплатными некоторые лекарства.
- Просмотров: 84
Похожие новости