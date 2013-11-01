После того, как частные перевозчики подняли тарифы на проезд в маршрутках, киевляне стали больше пользоваться общественным коммунальным транспортом. Со временем подорожает проезд и в нем.
Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.
По его словам, на сегодняшний день себестоимость разовой поездки в столичном метрополитене составляет 5,76 грн и чуть меньше в наземном коммунальном транспорте — 5,72 грн.
"Тарифная политика на проезд в общественном коммунальном транспорте будет пересматриваться в сторону повышения. Но сначала этот вопрос будет вынесен на обсуждение с общественностью", — сказал Майзель.
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Источник: Город Киев
Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.
По его словам, на сегодняшний день себестоимость разовой поездки в столичном метрополитене составляет 5,76 грн и чуть меньше в наземном коммунальном транспорте — 5,72 грн.
"Тарифная политика на проезд в общественном коммунальном транспорте будет пересматриваться в сторону повышения. Но сначала этот вопрос будет вынесен на обсуждение с общественностью", — сказал Майзель.
Читайте также: Украинцам не хватает зарплат.
Источник: Город Киев
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