Задолженность по выплате зарплаты в феврале увеличилась на 4,6%, до 1,995 млрд грн.
По данным Государственной службы статистики Украины, сумма долга экономически активных предприятий выросла на 8,8%, до 946,9 млн грн. Наибольший прирост долгов зафиксирован в Ровенской области – в 3 раза.
В Хмельницкой области долг по зарплате увеличился на 68,3%, в Черкасской – на 44%, Луганской – на 14,2%, Запорожской – на 5,9%, Ивано-Франковской – на 5,8%, Днепропетровской – на 5,6%, в Киеве и области – на 12,3%.
Наименьший прирост задолженности отмечен в Закарпатской области – 4,2%. К началу марта основная часть задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность – 75,1%. При этом более половины задолженности сформировано в Донецкой – 27%, Луганской – 15,2%, и Харьковской – 10% областях.
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Источник: МинПром
По данным Государственной службы статистики Украины, сумма долга экономически активных предприятий выросла на 8,8%, до 946,9 млн грн. Наибольший прирост долгов зафиксирован в Ровенской области – в 3 раза.
В Хмельницкой области долг по зарплате увеличился на 68,3%, в Черкасской – на 44%, Луганской – на 14,2%, Запорожской – на 5,9%, Ивано-Франковской – на 5,8%, Днепропетровской – на 5,6%, в Киеве и области – на 12,3%.
Наименьший прирост задолженности отмечен в Закарпатской области – 4,2%. К началу марта основная часть задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность – 75,1%. При этом более половины задолженности сформировано в Донецкой – 27%, Луганской – 15,2%, и Харьковской – 10% областях.
Читайте также: Сколько украинцев готовы работать за меньшие зарплаты.
Источник: МинПром
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