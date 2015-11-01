На днях Верховная Рада приняла два важнейших для переселенцев закона. Первый решает коллизию с проставлением отметок о месте проживания в справке ВПЛ. Второй - предотвращает спекуляции с завышением коммунальной платы в местах компактного поселения.
Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Светлана Гаврилюк рассказала о законодательных изменениях.
№4022а - о внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
Этот документ, наконец, исключает справку ВПЛ из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания. Таким образом Верховная Рада привела закон "О свободе передвижения ..." в соответствие с законом 921-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Последний вступил в силу 13 января 2016 и исключил необходимость проставлять миграционный штамп в справку ВПО.
№2481 - о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".
Во-первых, документ позволяет указывать адреса компактного поселения ВПЛ как места фактического проживания. В списке таких мест - модульные городки, общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, гостиницы и так далее.
Во-вторых, законопроект регулирует вопрос оплаты коммунальных услуг, на котором спекулируют некоторые их поставщики и владельцы мест компактного поселения, завышая тарифы. Закон №2481 дает переселенцам государственную гарантию на получение коммунальных услуг по тарифам, установленным для населения. Владельцев и балансодержателей мест компактного поселения документ обязывает установить счетчики.
Кабинет Министров Украины должен за три месяца привести в соответствие все надлежащие нормативно-правовые акты.
Читайте также: Переселенцы могут лишиться выплат из-за поездок на неподконтрольные территории.
Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Светлана Гаврилюк рассказала о законодательных изменениях.
№4022а - о внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
Этот документ, наконец, исключает справку ВПЛ из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания. Таким образом Верховная Рада привела закон "О свободе передвижения ..." в соответствие с законом 921-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Последний вступил в силу 13 января 2016 и исключил необходимость проставлять миграционный штамп в справку ВПО.
№2481 - о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".
Во-первых, документ позволяет указывать адреса компактного поселения ВПЛ как места фактического проживания. В списке таких мест - модульные городки, общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, гостиницы и так далее.
Во-вторых, законопроект регулирует вопрос оплаты коммунальных услуг, на котором спекулируют некоторые их поставщики и владельцы мест компактного поселения, завышая тарифы. Закон №2481 дает переселенцам государственную гарантию на получение коммунальных услуг по тарифам, установленным для населения. Владельцев и балансодержателей мест компактного поселения документ обязывает установить счетчики.
Кабинет Министров Украины должен за три месяца привести в соответствие все надлежащие нормативно-правовые акты.
Читайте также: Переселенцы могут лишиться выплат из-за поездок на неподконтрольные территории.
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