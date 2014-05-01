По словам вице-премьера по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, Россия имеет право выбрать другого кандидата для участия в Евровидении, чтобы заменить им Юлию Самойлову. Этот кандидат не должен иметь проблем, связанных с украинским законом. Тогда он сможет спокойно спеть на Евровидении-2017, проходящем в Украине.
Кириленко подчеркнул, что Украина с самого начала предупреждала, что ни один из тех артистов, которые нарушили украинское законодательство, не смогут принять участие в песенном конкурсе.
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения, в том числе представителя РФ. И Россия сама может предложить для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участника, который не имеет проблем с украинским законодательством. Тогда эта проблема будет очень быстро решена", - сказал он.
Однако, по его словам, Украина даже не надеется на такой подход со стороны РФ, поскольку видит, что "провокация с Евровидением со стороны России - это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине".
Источник: Пресса Украины
Кириленко подчеркнул, что Украина с самого начала предупреждала, что ни один из тех артистов, которые нарушили украинское законодательство, не смогут принять участие в песенном конкурсе.
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения, в том числе представителя РФ. И Россия сама может предложить для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участника, который не имеет проблем с украинским законодательством. Тогда эта проблема будет очень быстро решена", - сказал он.
Однако, по его словам, Украина даже не надеется на такой подход со стороны РФ, поскольку видит, что "провокация с Евровидением со стороны России - это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине".
Источник: Пресса Украины
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