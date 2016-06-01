Кабинет министров Украины продлил срок проведения физической идентификации пенсионеров-переселенцев на один месяц – до 1 мая 2017 года.
Согласно указанному постановлению физическая идентификация пенсионеров-переселенцев до получения им в установленном порядке электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ), осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета.
1 августа 2016 "Ощадбанк" начал изготовление электронных пенсионных удостоверений и обмен существующих платежных карточек на такие удостоверения. Изготовление электронных пенсионных удостоверений осуществляется по обращению клиента и является бесплатным для него. ЭПУ уже получили почти 300 000 человек.
Для получения ЭПУ пенсионерам-переселенцам необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд и через месяц обратиться в отделение банка для получения удостоверения. Обращаем внимание на то, что пользователям ЭПУ течение первого года срока действия ЭПУ каждые 6 месяцев необходимо обращаться в любое отделение "Ощадбанка" для обязательной физической идентификации, в течение последующих лет – только раз в год. При отсутствии прохождения физической идентификации получателя пенсионных выплат банк останавливает расходные операции по текущему счету.
Для прохождения физической идентификации необходимо:
Обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с документом, удостоверяющим личность, и карточкой или ЭПУ;
Осуществить любую операцию с использованием карты или ЭПУ в POS-терминале "Ощадбанка" (просмотр остатка счета, получения средств и т.п.).
Контакт-центр "Ощадбанка" осуществляет информирование о необходимости прохождения идентификации путем отправки SMS на контактные номера клиентов.
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Согласно указанному постановлению физическая идентификация пенсионеров-переселенцев до получения им в установленном порядке электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ), осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета.
1 августа 2016 "Ощадбанк" начал изготовление электронных пенсионных удостоверений и обмен существующих платежных карточек на такие удостоверения. Изготовление электронных пенсионных удостоверений осуществляется по обращению клиента и является бесплатным для него. ЭПУ уже получили почти 300 000 человек.
Для получения ЭПУ пенсионерам-переселенцам необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд и через месяц обратиться в отделение банка для получения удостоверения. Обращаем внимание на то, что пользователям ЭПУ течение первого года срока действия ЭПУ каждые 6 месяцев необходимо обращаться в любое отделение "Ощадбанка" для обязательной физической идентификации, в течение последующих лет – только раз в год. При отсутствии прохождения физической идентификации получателя пенсионных выплат банк останавливает расходные операции по текущему счету.
Для прохождения физической идентификации необходимо:
Обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с документом, удостоверяющим личность, и карточкой или ЭПУ;
Осуществить любую операцию с использованием карты или ЭПУ в POS-терминале "Ощадбанка" (просмотр остатка счета, получения средств и т.п.).
Контакт-центр "Ощадбанка" осуществляет информирование о необходимости прохождения идентификации путем отправки SMS на контактные номера клиентов.
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