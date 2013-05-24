Уже в этом году в Украине может начаться замена бумажных трудовых книжек электронными.
Технологию их внедрения на днях презентовал глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.
Как разъяснил Зарудный, Пенсфонд планирует всем работающим выдать электронные удостоверения, которые заменят бумажные трудовые книжки. Для этого уже модернизирован реестр застрахованных лиц (которые работают официально и за них работодатель платит страхвзносы в ПФ) — теперь он единый по всей стране. Кстати, отменить бумажные трудкнижки Минэкономразвития предлагало еще в ноябре 2015 года, но тогда говорили только о создании единой базы данных. Выдавать работникам ID-карточки не планировалось. Но тогда законопроект отозвали без объяснения причин.
Сейчас, для того чтобы реестр полностью заменил бумажную трудкнижку, в него надо дополнительно внести данные о должности работника.
В ПФ обещают, что все технические вопросы решат во второй половине года, и первые ID-карточки вместо бумажных книжек планируют выдавать уже к концу года.
E-книжка выглядит как пластиковый паспорт или водительские права: фото, Ф. И. О. и подпись владельца, срок действия и называется "Удостоверение застрахованного лица". На основании количества лет уплаты страховых взносов рассчитывается трудовой стаж, дающий право на пенсию, который внесут в e-книжку (напомним, сегодня мужчине для получения пенсии нужно официально отработать 35 лет, женщине — 30 лет). Далее уже кадровики будут обязаны вносить и в реестр, и в e-книжку все данные о работнике: когда принят, на какую должность, когда переведен на другую должность или уволен, по какой статье.
"Но так как реестр уплаты страхвзносов ведется только с 1 июля 2000 г., то полностью отказаться от бумажных книжек смогут лишь те, кто начал официально трудиться после этой даты. Остальным при расчете трудового стажа пока придется предъявить и бумажную книжку", — разъяснил нам эксперт Виктор Колбун.
Но, по его мнению, через пару лет ПФ стоит потребовать от всех работодателей оцифровать данные бумажных трудкнижек и внести в реестр, заверив e-подписью кадровика. Это послужит для ПФ защитой от мошенничества, ибо сейчас трудкнижки свободно продаются, и внести заверенную печатью запись о якобы работе до 2000 г. (когда не велся учет уплаты страхвзносов) в какой-то исчезнувшей фирме для жуликов не составит труда. Также уволенному по "плохой" статье КЗоТ (утрата доверия, нарушение дисциплины) не удастся "потерять" трудовую книжку, чтобы скрыть этот факт.
Главным плюсом от введения е-книжек Колбун называет достоверность и сохранность данных о работнике, а также снижение издержек работодателя на содержание штата HR-службы.
Так, справку о зарплате можно будет получить в сети.
HR-сотрудник крупного холдинга Татьяна Шевцова добавляет: "Если е-реестр заработает, то кадровикам станет понятнее трудовая биография работника, по какой статье он был уволен. Это позволит не брать на работу потенциальных прогульщиков и нечистых на руку. Но пока я вижу сложный и длительный переходный период и рост затрат работодателя на покупку и установку программного обеспечения, обучение HR-персонала".
Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина опасается ошибок кадровиков при внесении записи в реестр, которые сложно будет выявить и исправить: "Если в бумажной трудовой книжке человек легко может заметить неточность и попросить ее исправить, то с e-книжкой это сложнее. Исправить неточность в реестре можно только через суд. А она влияет на страхстаж и пенсию. Как выход — выдача на руки бумажных справок с печатью, которые фактически станут эрзац-книжкой".
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Источник: Сегодня
Технологию их внедрения на днях презентовал глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.
Как разъяснил Зарудный, Пенсфонд планирует всем работающим выдать электронные удостоверения, которые заменят бумажные трудовые книжки. Для этого уже модернизирован реестр застрахованных лиц (которые работают официально и за них работодатель платит страхвзносы в ПФ) — теперь он единый по всей стране. Кстати, отменить бумажные трудкнижки Минэкономразвития предлагало еще в ноябре 2015 года, но тогда говорили только о создании единой базы данных. Выдавать работникам ID-карточки не планировалось. Но тогда законопроект отозвали без объяснения причин.
Сейчас, для того чтобы реестр полностью заменил бумажную трудкнижку, в него надо дополнительно внести данные о должности работника.
В ПФ обещают, что все технические вопросы решат во второй половине года, и первые ID-карточки вместо бумажных книжек планируют выдавать уже к концу года.
E-книжка выглядит как пластиковый паспорт или водительские права: фото, Ф. И. О. и подпись владельца, срок действия и называется "Удостоверение застрахованного лица". На основании количества лет уплаты страховых взносов рассчитывается трудовой стаж, дающий право на пенсию, который внесут в e-книжку (напомним, сегодня мужчине для получения пенсии нужно официально отработать 35 лет, женщине — 30 лет). Далее уже кадровики будут обязаны вносить и в реестр, и в e-книжку все данные о работнике: когда принят, на какую должность, когда переведен на другую должность или уволен, по какой статье.
"Но так как реестр уплаты страхвзносов ведется только с 1 июля 2000 г., то полностью отказаться от бумажных книжек смогут лишь те, кто начал официально трудиться после этой даты. Остальным при расчете трудового стажа пока придется предъявить и бумажную книжку", — разъяснил нам эксперт Виктор Колбун.
Но, по его мнению, через пару лет ПФ стоит потребовать от всех работодателей оцифровать данные бумажных трудкнижек и внести в реестр, заверив e-подписью кадровика. Это послужит для ПФ защитой от мошенничества, ибо сейчас трудкнижки свободно продаются, и внести заверенную печатью запись о якобы работе до 2000 г. (когда не велся учет уплаты страхвзносов) в какой-то исчезнувшей фирме для жуликов не составит труда. Также уволенному по "плохой" статье КЗоТ (утрата доверия, нарушение дисциплины) не удастся "потерять" трудовую книжку, чтобы скрыть этот факт.
Главным плюсом от введения е-книжек Колбун называет достоверность и сохранность данных о работнике, а также снижение издержек работодателя на содержание штата HR-службы.
Так, справку о зарплате можно будет получить в сети.
HR-сотрудник крупного холдинга Татьяна Шевцова добавляет: "Если е-реестр заработает, то кадровикам станет понятнее трудовая биография работника, по какой статье он был уволен. Это позволит не брать на работу потенциальных прогульщиков и нечистых на руку. Но пока я вижу сложный и длительный переходный период и рост затрат работодателя на покупку и установку программного обеспечения, обучение HR-персонала".
Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина опасается ошибок кадровиков при внесении записи в реестр, которые сложно будет выявить и исправить: "Если в бумажной трудовой книжке человек легко может заметить неточность и попросить ее исправить, то с e-книжкой это сложнее. Исправить неточность в реестре можно только через суд. А она влияет на страхстаж и пенсию. Как выход — выдача на руки бумажных справок с печатью, которые фактически станут эрзац-книжкой".
Читайте также: Украина перешла на летнее время.
Источник: Сегодня
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