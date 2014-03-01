Напомним, переход на летнее время регламентирует постановление Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года " О порядке исчисления времени на территории Украины " . Страна переходит на летнее время, прежде всего, для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.Стоит отметить, что переходят на летнее/зимнее время более сотни странах мира. Есть и те, кто не переводят стрелки на часах: Россия, Япония, Китай, Казахстан, Киргизия. В прошлом году от перехода на зимнее время отказалась Турция.К слову, в Украине давно ведутся разговоры об отмене перехода на летнее время. Осенью 2012 года в Украине заявляли, что страна не будет переходить на сезонное время и останется во втором часовом поясе. Но правительство этот вопрос так и не рассматривало, поэтому украинцы продолжают переводить часы дважды в год.