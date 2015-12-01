За 2016 год Украина опустилась на 29 позиций в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития. Об этом идет речь в докладе Программы развития ООН (ПРООН) по развитию человеческого потенциала.
Украина вместе с Арменией заняли 84-ю позицию. К слову, в 2015 году наша страна занимала 55-е место. В пятерку стран с самым высоким уровнем человеческого развития вошли Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. США находятся на 10- месте, Российская Федерация - на 49-м.
Стоит отметить, что рейтинг определяется такими показателями: длительность жизни, длительность обучения и валовой национальный доход на душу населения. Повлияли на результаты рейтинга также уровень социальной защиты, показатели здравоохранения и культурного развития населения, уровень преступности, экология, участие граждан в принятии решений.
По данным экспертов ООН, за последние 25 лет средние показатели человеческого развития во всех регионах мира значительно улучшились. Но все же треть населения Земли по-прежнему живет за чертой бедности.
Источник: Finance.ua
Украина вместе с Арменией заняли 84-ю позицию. К слову, в 2015 году наша страна занимала 55-е место. В пятерку стран с самым высоким уровнем человеческого развития вошли Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. США находятся на 10- месте, Российская Федерация - на 49-м.
Стоит отметить, что рейтинг определяется такими показателями: длительность жизни, длительность обучения и валовой национальный доход на душу населения. Повлияли на результаты рейтинга также уровень социальной защиты, показатели здравоохранения и культурного развития населения, уровень преступности, экология, участие граждан в принятии решений.
По данным экспертов ООН, за последние 25 лет средние показатели человеческого развития во всех регионах мира значительно улучшились. Но все же треть населения Земли по-прежнему живет за чертой бедности.
Источник: Finance.ua
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