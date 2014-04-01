Многие из 150 юношей и девушек с лейтенантскими погонами продолжат службу в боевых частях ВСУ зоне боевых действий. Они – настоящая надежда и вера Украины в мир и скорейшую победу.По случаю досрочного выпуска во Львове состоялись торжества, на которых присутствовали представители командования Сухопутных войск, местной власти, руководители силовых структур, командиры воинских частей и учреждений Львовского гарнизона. Благословили выпускников академии капелланы гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла.Будущие офицеры получили в вузе как теоретические знания, так и опробовали все на практике. Большинство выпускных экзаменов проходили на полигоне - в Международном центре миротворчества и безопасности Академии. Здесь будущие офицеры усовершенствовали стрельбу из различных видов оружия, демонстрировали не только свое умение выполнять огневые задачи, но и управлять подразделениями и выполнять различные задачи.Стоит отметить, что во время экзаменов будущим офицерам давали вводные, типичные для зоны АТО. При этом каждый офицер должен был продемонстрировать не только отменную физическую подготовку, но и свободное владение иностранными языками. Все выпускники хорошо сдали экзамены, из которых семеро получили золотые медали, более 20 человек - дипломы с отличием.