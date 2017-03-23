В Киеве сегодня провели в последний путь бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова, убитого 23 марта.
Отпевание прошло во Владимирском соборе, а последнее пристанище усопший нашел на территории столичного полузакрытого Зверинецкого кладбища.
Похороны были тихими и немноголюдными – всего было около 20 человек. Кроме супруги погибшего Марии Максаковой, присутствовал еще один экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, российская активистка Ольга Курносова и другие друзья и близкие Дениса Вороненкова.
Между тем присутствующие заметили на похоронах и народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Во время прощания Илья Пономарев пообещал отомстить за смерть Вороненкова. "Мы отомстим", — сказал он.
В свою очередь вдова Дениса Вороненкова во время прощального слова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Киеве возле отеля "Премьер-палац" средь бела дня неизвестные застрелили двоих мужчин. Один из них - беглый депутат Госдумы России Денис Вороненков, недавно получивший украинское гражданство. Позже убийца экс-депутата умер в больнице.
Источник: Politeka, 24 канал
Отпевание прошло во Владимирском соборе, а последнее пристанище усопший нашел на территории столичного полузакрытого Зверинецкого кладбища.
Похороны были тихими и немноголюдными – всего было около 20 человек. Кроме супруги погибшего Марии Максаковой, присутствовал еще один экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, российская активистка Ольга Курносова и другие друзья и близкие Дениса Вороненкова.
Между тем присутствующие заметили на похоронах и народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Во время прощания Илья Пономарев пообещал отомстить за смерть Вороненкова. "Мы отомстим", — сказал он.
В свою очередь вдова Дениса Вороненкова во время прощального слова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.
Напомним, как писала "Индустриалка", в Киеве возле отеля "Премьер-палац" средь бела дня неизвестные застрелили двоих мужчин. Один из них - беглый депутат Госдумы России Денис Вороненков, недавно получивший украинское гражданство. Позже убийца экс-депутата умер в больнице.
Источник: Politeka, 24 канал
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