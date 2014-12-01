На территории оккупированной АР Крым сегодня появились национальные флаги Украины.
Как сообщил на своей странице в соцсети основатель крымстотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, в Симферополе над мечетью взвился желто-синий украинский двуколор. Также активист выложили фотографии, на которых граффити украинского флага украшен Судак.
Как писала "Индустриалка", в Крыму сотни людей лишатся земли. Под строительство Крымского моста и трассы "Таврида" будет изъято 676 земельных участков.
Фото со страницы Ленура Ислямова в соцсети
Как сообщил на своей странице в соцсети основатель крымстотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, в Симферополе над мечетью взвился желто-синий украинский двуколор. Также активист выложили фотографии, на которых граффити украинского флага украшен Судак.
Как писала "Индустриалка", в Крыму сотни людей лишатся земли. Под строительство Крымского моста и трассы "Таврида" будет изъято 676 земельных участков.
Фото со страницы Ленура Ислямова в соцсети
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