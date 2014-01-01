В сети появился рейтинг стран мира по возможностям посещать другие государства. "Сила паспорта" измеряется количеством стран, куда граждане могут ездить без виз.
Согласно рейтингу, Украина занимает лишь 48 место, поскольку без виз наши граждане могут побывать только в 87 странах. Еще меньше стран открыты для граждан Белоруси – 67. Россияне могут свободно попасть в 104 страны. Намного больше возможностей у наших западных соседей: граждане Польши без виз могут посетить 149 стран, граждане Чехии – 151 страну, а граждане Румынии – 141 страну.
Больше всего повезло гражданам Федеративной республики Германия – для них открыты 158 стран. Такая ситуация объясняется, прежде всего, тем, что немецкое правительство продуктивно работает над расширением сотрудничества с различными государствами.
По 157 стран свободно могут посетить граждане Сингапура и Швеции, 156 стран открыты для людей с паспортами Великобритании, Дании, Испании, Норвегии, США, Финляндии и Франции.
Читайте также: Сколько украинцев ждут безвиз с ЕС
Источник: НашДень
Согласно рейтингу, Украина занимает лишь 48 место, поскольку без виз наши граждане могут побывать только в 87 странах. Еще меньше стран открыты для граждан Белоруси – 67. Россияне могут свободно попасть в 104 страны. Намного больше возможностей у наших западных соседей: граждане Польши без виз могут посетить 149 стран, граждане Чехии – 151 страну, а граждане Румынии – 141 страну.
Больше всего повезло гражданам Федеративной республики Германия – для них открыты 158 стран. Такая ситуация объясняется, прежде всего, тем, что немецкое правительство продуктивно работает над расширением сотрудничества с различными государствами.
По 157 стран свободно могут посетить граждане Сингапура и Швеции, 156 стран открыты для людей с паспортами Великобритании, Дании, Испании, Норвегии, США, Финляндии и Франции.
Читайте также: Сколько украинцев ждут безвиз с ЕС
Источник: НашДень
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