В Балаклее Харьковской области пожар на военных складах ликвидирован. Однако из-за отдельных очагов тлеющего огня до сих пор фиксируются единичные случаи детонирования боеприпасов на открытых площадках.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, на место прибыла группа, в состав которой вошли иностранные партнеры и представители Вооруженных Сил Украины. Иностранцы рассмотрят возможность оказания помощи по преодолению последствий пожара на военном арсенале. Прежде всего, эксперты изучат ситуацию, определят объемы и характер будущей помощи от стран-партнеров.
Военные саперы вместе со специалистами ГСЧС ищут неразорвавшиеся боеприпасы. По вызову местных жителей оперативные группы вывозят найденные снаряды на спецплощадки. Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации местным жителям помогают группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
Как писала "Индустриалка", названа причина взрывов в Харьковской области.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, на место прибыла группа, в состав которой вошли иностранные партнеры и представители Вооруженных Сил Украины. Иностранцы рассмотрят возможность оказания помощи по преодолению последствий пожара на военном арсенале. Прежде всего, эксперты изучат ситуацию, определят объемы и характер будущей помощи от стран-партнеров.
Военные саперы вместе со специалистами ГСЧС ищут неразорвавшиеся боеприпасы. По вызову местных жителей оперативные группы вывозят найденные снаряды на спецплощадки. Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации местным жителям помогают группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
Как писала "Индустриалка", названа причина взрывов в Харьковской области.
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