Теперь можно оформить помощь при рождении ребенка онлайн.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" пошагово разобрали эту процедуру.
Чтобы подать заявление на помощь, надо заполнить электронную форму на сайте https://e-services.msp.gov.ua/. Здесь есть два варианта.
Зарегистрироваться по адресу электронной почты. В таком случае бумажной работы не избежать. Заполняете документы для назначения помощи онлайн и распечатываете. Подавать их придется в бумажном варианте.
Зарегистрироваться с электронной цифровой подписью. Тогда заполненные документы можно подавать онлайн в электронном варианте.
Если вы выбрали второй вариант, заявление на получение помощи работник соцзащиты получит автоматически по месту регистрации заявителя. Он проверит поданное заявление. Если документ оформлен верно, - назначит помощь. Напоминаем, что вынужденные переселенцы получают все услуги не по месту регистрации, а по адресу, указанному в справке ВПО.
Минюст уверяет, что, после прохождения этих этапов, заявитель получит помощь на свой банковский счет или в отделении "Укрпочты".
Читайте также: Когда в Украине исчезнут очереди в детсады.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" пошагово разобрали эту процедуру.
Чтобы подать заявление на помощь, надо заполнить электронную форму на сайте https://e-services.msp.gov.ua/. Здесь есть два варианта.
Зарегистрироваться по адресу электронной почты. В таком случае бумажной работы не избежать. Заполняете документы для назначения помощи онлайн и распечатываете. Подавать их придется в бумажном варианте.
Зарегистрироваться с электронной цифровой подписью. Тогда заполненные документы можно подавать онлайн в электронном варианте.
Если вы выбрали второй вариант, заявление на получение помощи работник соцзащиты получит автоматически по месту регистрации заявителя. Он проверит поданное заявление. Если документ оформлен верно, - назначит помощь. Напоминаем, что вынужденные переселенцы получают все услуги не по месту регистрации, а по адресу, указанному в справке ВПО.
Минюст уверяет, что, после прохождения этих этапов, заявитель получит помощь на свой банковский счет или в отделении "Укрпочты".
Читайте также: Когда в Украине исчезнут очереди в детсады.
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