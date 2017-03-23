Убийца экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице.
Как писала "Индустриалка", бывшего депутата Госдумы, который недавно получил украинское гражданство, застрелили возле отеля.
Киллер, стрелявший в него, получил ранения из пистолета охранника Вороненкова, которые оказались несовместимы с жизнью. Стрелок скончался.
Источник: Еспресо.TV
Как писала "Индустриалка", бывшего депутата Госдумы, который недавно получил украинское гражданство, застрелили возле отеля.
Киллер, стрелявший в него, получил ранения из пистолета охранника Вороненкова, которые оказались несовместимы с жизнью. Стрелок скончался.
Источник: Еспресо.TV
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