Одна из голландских компаний, которая занимается разведением цветов, вывела новый сорт тюльпанов и назвала его в честь победительницы "Евровидения" Джамалы, которая провела часть детства в Мелитополе (Запорожская область).
В конце февраля певица написала на своей страничке в соцсети о том, что с ней связалась компания "StoKolex" из Голландии и огорошила ее своим предложением.
- Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась, - поделилась с подписчиками звезда. - Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!
А вчера Джамала разместила фото с презентации своего именного сорта тюльпанов, которая прошла в Киеве и на которой певицу сопровождала ее мама Галина Михайловна.
Фото из соцсети.
В конце февраля певица написала на своей страничке в соцсети о том, что с ней связалась компания "StoKolex" из Голландии и огорошила ее своим предложением.
- Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась, - поделилась с подписчиками звезда. - Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!
А вчера Джамала разместила фото с презентации своего именного сорта тюльпанов, которая прошла в Киеве и на которой певицу сопровождала ее мама Галина Михайловна.
Фото из соцсети.
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