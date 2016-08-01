Реформа образования в Украине в самом разгаре — в МОН готовятся полностью изменить школы уже со следующего года.
"Новая украинская школа будет вводиться с 2018 года. Это новые государственные стандарты образования, но у нас много работы по разным направлениям: обновление содержания, подготовка человеческих ресурсов, изменение структуры и создание сети учебных заведений, изменения в системе управления", — заявила на заседании Совета регионального развития глава МОН Лилия Гриневич. Пока между реформой и ее воплощением стоит второе чтение законопроекта в Верховной Раде, которое может пройти в конце апреля.
Прежде всего, реформа предусматривает введение 12-летнего обучения: четыре года начальной школы, пять лет базовой средней и три года профильной школы. Если закон примут в ближайшее время, первые школьники пойдут в школу на 12 лет уже в 2018-м, а первый выпуск будет в 2030-м. Предполагается, что с 2018-го младшая школа будет учиться по новым учебным программам — для этого уже в мае министерство планирует утвердить новый Госстандарт для начальной школы.
В частности, на выполнение заданий детям хотят давать время с учетом их индивидуальных способностей, уменьшат объем домашних заданий, количество обязательных предметов сократят до восьми, учить малышей будут с помощью игр, учителям дадут возможность самим создавать программы в рамках Госстандарта, и самое главное — оценки заменят на фигурные отметки. Пока же МОН готов разработать и опробовать новые программы в 2017-м в опорных школах по заявкам. "Мы готовы в этих школах сделать еще пилотный проект содержания, чтобы внедрить те учебные программы, которые будут по всей Украине с 2018 года", — сказала Гриневич.
А вот к 2022 году МОН предстоит разработать и запустить новые Госстандарты базового среднего образования (усилят изучение украинского языка, сделают больше предметов на выбор, введут ВНО для 9-х классов), а к 2027-му — запустить профильную школу (создадут академические лицеи, в которых ученик на протяжении первого года может сменить профиль обучения и уровень сложности).
Также в планах до 2018-го повысить квалификацию учителей младших классов, создать новые учебники, создать нацбазу электронных учебников и курсов, ввести в школах электронный документооборот.
Родители и эксперты холодно отзываются о реформе. Родителям не нравится лишний год обучения, а специалисты считают, что 12-летка — это лишняя нагрузка и траты. "Также электронные книги очень быстро погубят зрение ребенка", — считает эксперт в области образования Андрей Черных.
Еще одним этапом реформы образования в рамках децентрализации является создание новой сетки опорных школ. Напомним, для оптимизации учебного процесса и экономии в крупных населенных пунктах теперь будут работать главные (опорные) школы, которые будут оснащены компьютерами, медиатеками, лабораториями и спецклассами для обучения страшеклассников. Их из сел будут возить на автобусах. При таких школах будут филиалы — сельские школы для младших классов.
По данным МОН, сейчас в стране уже работают 178 таких школ и 511 их филиалов. На оборудование спецкабинетов и лабораторий уже выделили 300 млн грн, на закупку автобусов — 200 млн.
В министерстве назвали области-отличники по созданию таких учебных заведений: Львовская (24 опорные школы), Киевская и Кировоградская области (по 23). Самым отстающим регионом оказалась Закарпатская область — тут не создано ни одной опорной школы. Также в хвосте плетутся Винницкая, Николаевская и Одесская области — в каждой из них функционируют всего по два опорных учебных заведения.
Читайте также: Украинские учителя выступили против объединения школьных предметов.
Источник: Сегодня
"Новая украинская школа будет вводиться с 2018 года. Это новые государственные стандарты образования, но у нас много работы по разным направлениям: обновление содержания, подготовка человеческих ресурсов, изменение структуры и создание сети учебных заведений, изменения в системе управления", — заявила на заседании Совета регионального развития глава МОН Лилия Гриневич. Пока между реформой и ее воплощением стоит второе чтение законопроекта в Верховной Раде, которое может пройти в конце апреля.
Прежде всего, реформа предусматривает введение 12-летнего обучения: четыре года начальной школы, пять лет базовой средней и три года профильной школы. Если закон примут в ближайшее время, первые школьники пойдут в школу на 12 лет уже в 2018-м, а первый выпуск будет в 2030-м. Предполагается, что с 2018-го младшая школа будет учиться по новым учебным программам — для этого уже в мае министерство планирует утвердить новый Госстандарт для начальной школы.
В частности, на выполнение заданий детям хотят давать время с учетом их индивидуальных способностей, уменьшат объем домашних заданий, количество обязательных предметов сократят до восьми, учить малышей будут с помощью игр, учителям дадут возможность самим создавать программы в рамках Госстандарта, и самое главное — оценки заменят на фигурные отметки. Пока же МОН готов разработать и опробовать новые программы в 2017-м в опорных школах по заявкам. "Мы готовы в этих школах сделать еще пилотный проект содержания, чтобы внедрить те учебные программы, которые будут по всей Украине с 2018 года", — сказала Гриневич.
А вот к 2022 году МОН предстоит разработать и запустить новые Госстандарты базового среднего образования (усилят изучение украинского языка, сделают больше предметов на выбор, введут ВНО для 9-х классов), а к 2027-му — запустить профильную школу (создадут академические лицеи, в которых ученик на протяжении первого года может сменить профиль обучения и уровень сложности).
Также в планах до 2018-го повысить квалификацию учителей младших классов, создать новые учебники, создать нацбазу электронных учебников и курсов, ввести в школах электронный документооборот.
Родители и эксперты холодно отзываются о реформе. Родителям не нравится лишний год обучения, а специалисты считают, что 12-летка — это лишняя нагрузка и траты. "Также электронные книги очень быстро погубят зрение ребенка", — считает эксперт в области образования Андрей Черных.
Еще одним этапом реформы образования в рамках децентрализации является создание новой сетки опорных школ. Напомним, для оптимизации учебного процесса и экономии в крупных населенных пунктах теперь будут работать главные (опорные) школы, которые будут оснащены компьютерами, медиатеками, лабораториями и спецклассами для обучения страшеклассников. Их из сел будут возить на автобусах. При таких школах будут филиалы — сельские школы для младших классов.
По данным МОН, сейчас в стране уже работают 178 таких школ и 511 их филиалов. На оборудование спецкабинетов и лабораторий уже выделили 300 млн грн, на закупку автобусов — 200 млн.
В министерстве назвали области-отличники по созданию таких учебных заведений: Львовская (24 опорные школы), Киевская и Кировоградская области (по 23). Самым отстающим регионом оказалась Закарпатская область — тут не создано ни одной опорной школы. Также в хвосте плетутся Винницкая, Николаевская и Одесская области — в каждой из них функционируют всего по два опорных учебных заведения.
Читайте также: Украинские учителя выступили против объединения школьных предметов.
Источник: Сегодня
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