Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает недопустимым наличие двойного гражданства у госслужащих, однако не против, чтобы его разрешили рядовым украинцам.
"К сожалению, мы имеем много фактов, когда люди, облеченные властью, получают гражданство других стран. Это, по моему мнению, как я считаю, недопустимо, поскольку многие из них - секретоносители и им дается допуск к государственной тайне. Другое дело - если это будет касаться рядовых граждан", - отметил он.
Напомним, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины". Проект №6175 зарегистрирован в парламенте.
Проект закона устанавливает, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться подпадающим под требование прекращения украинского гражданства. Законопроект также предлагает уточнить основания для потери гражданства Украины. Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица от паспорта иностранного государства после получения гражданства Украины.
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Источник: Комментарии
"К сожалению, мы имеем много фактов, когда люди, облеченные властью, получают гражданство других стран. Это, по моему мнению, как я считаю, недопустимо, поскольку многие из них - секретоносители и им дается допуск к государственной тайне. Другое дело - если это будет касаться рядовых граждан", - отметил он.
Напомним, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины". Проект №6175 зарегистрирован в парламенте.
Проект закона устанавливает, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться подпадающим под требование прекращения украинского гражданства. Законопроект также предлагает уточнить основания для потери гражданства Украины. Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица от паспорта иностранного государства после получения гражданства Украины.
Читайте также: Сколько стран украинцы могут посетить без визы.
Источник: Комментарии
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