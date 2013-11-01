Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзалізниці"Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород.Так, на пасхальные праздники будут курсировать такие дополнительные поезда:№191/192 Киев — Львов, с отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.№197/198 Киев — Ковель, с отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.№179 Киев — Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.№185 Львов — Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.№235 Харьков — Ужгород, с отправлением из Харькова 14, 17 апреля. Интерсити+№728/727 Киев — Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.Кроме того, будут курсировать дополнительные рейсы:№63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.№136 Одесса — Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля. Интерсити+№736 Киев — Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустит три дополнительных поезда на западную Украину.