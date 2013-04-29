Некоторые категории граждан имеют 50% скидку или вообще освобождены от страхования гражданско-правовой ответственности владельца наземного транспорта.
Об этом говорится в статье 13 Закона Украины №1961-15.
Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Яна Пиявская рассказала о том, кого именно освободили от автогражданки.
Полностью освобождены:
участники боевых действий;
инвалиды войны;
инвалиды I группы;
лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.
Эти категории не должны оформлять автогражданку. В случае дорожно-транспортного происшествия ущерб возмещает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
Имеют 50% скидку:
пенсионеры;
инвалиды II группы;
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории;
участники войны.
Эти категории обязаны оформить авто-гражданку, но платят только 50% ее стоимости. Льгота действует лишь при условии владения и личного управления автомобилем с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров включительно.
Обязательные условия получения льгот:
личное владение авто;
наличие при себе удостоверения, подтверждающего принадлежность к льготной категории.
Что делать в случае ДТП:
сразу сообщить о случившемся в соответствующее подразделение Национальной полиции Украины;
обменяться контактами и страховой информацией с другим участником ДТП;
в течение трех рабочих дней со дня ДТП письменно сообщить МТСБУ о происшествии, предоставить номер телефона, адрес, сведения о местонахождении своего авто и поврежденного имущества.
Читайте также: В Украине хотят отказаться от трудовых книжек.
Об этом говорится в статье 13 Закона Украины №1961-15.
Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Яна Пиявская рассказала о том, кого именно освободили от автогражданки.
Полностью освобождены:
участники боевых действий;
инвалиды войны;
инвалиды I группы;
лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.
Эти категории не должны оформлять автогражданку. В случае дорожно-транспортного происшествия ущерб возмещает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
Имеют 50% скидку:
пенсионеры;
инвалиды II группы;
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории;
участники войны.
Эти категории обязаны оформить авто-гражданку, но платят только 50% ее стоимости. Льгота действует лишь при условии владения и личного управления автомобилем с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров включительно.
Обязательные условия получения льгот:
личное владение авто;
наличие при себе удостоверения, подтверждающего принадлежность к льготной категории.
Что делать в случае ДТП:
сразу сообщить о случившемся в соответствующее подразделение Национальной полиции Украины;
обменяться контактами и страховой информацией с другим участником ДТП;
в течение трех рабочих дней со дня ДТП письменно сообщить МТСБУ о происшествии, предоставить номер телефона, адрес, сведения о местонахождении своего авто и поврежденного имущества.
Читайте также: В Украине хотят отказаться от трудовых книжек.
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