Непростая экономическая ситуация в Украине вынуждает украинцев искать работу за границей. Популярной страной среди украинских рабочих мигрантов стала Литва.
Согласно официальным данным украинцы составили почти 60 процентов всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев.
По данным литовской биржи труда, в 2012 году за работой к ним обратилось 1916 украинцев, а в 2016 уже более шести тысяч получили разрешения.
Чаще всего граждане Украины устраиваются на строительные площадки, вытесняя местных рабочих.
В Литве опубликовали итоги расследования "Рабство 21 века" о судьбе украинских гастарбайтеров. Оказалось, что наших соотечественников часто обманывают - платят в несколько раз меньше обещанного.
С чем же украинцам приходится сталкиваться в поисках заработка в Литве.
Денег нет даже на еду
Как пишут журналисты 15min.lt, проводившие расследование, украинских заробитчан часто обманывают не только работодатели, но и сами посредники.
Издание подкрепляет свою информацию рассказами самих мигрантов. Так, сварщик из Кривого Рога Олег Цома в своем городе работал на металлургическом комбинате, где получал 100 долларов. Ему этих денег было недостаточно и Цома обратил внимание на объявление о рабочих местах в Литве.
Приехав в Вильнюс с десятью товарищами он проработал четыре месяца на металлургической фабрике в Клайпеде, но получал около 20 евро за неделю, что в десять раз меньше обещанного. Криворожанину иногда питался в бесплатной столовой. Цома говорит, что за год в Литве так поступают с 200-300 украинцами.
Издание нашло целую сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя рабочим копейки.
Как рассказывает руководитель программы Caritas "Помощь жертвам проституции и торговли людьми" Кристина Мишинене, украинцы к ним приходят за едой.
"Вчера украинцы вновь приходили. Просят помочь им продуктами, потому что не хватает денег. Мы приобрели им пакет с едой. Они говорят, что им очень стыдно, но пока не выплатят заработанное, другого выхода у них просто не остается", - говорит Мишинене.
Литовские журналисты узнали, кто занимался трудоустройством Цомы - 32-летний Мариус Урбонас. Он объясняет, что денег не платил, поскольку работы не было. Урбонас отмечает, что ему приходилось платить за аренду квартиры, в которой жили украинцы, не хотевшие уезжать.
Также он сам обвинил гастарбайтеров в обмане: "Заверили, что все бумаги оформлены, но оказалось иначе".
Торговля украинцами
Обманутые украинцы обращаются в полицию, прокуратуру и Трудовую госинспекцию.
"Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну а сейчас заметна настоящая тенденция - в Литве происходит торговля украинцами", - заявил замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка.
Он отметил, что жульнические договоры на работу в Литве заключаются через польские фирмы.
"Но речь идет о фиктивных договорах, на которых наживаются посредники", - говорит эксперт.
За январь и февраль этого года в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В течение прошлого года поступило тридцать подобных жалоб.
По словам Цомы, его и других украинцев уволили с клайпедской фабрики 1 февраля, но сообщили об этом только через несколько недель.
Александра Харченко из Западной Украины обманули сами работодатели. Сначала ему платили по 35 евро в неделю, обещаю, что вскоре ситуация улучшится, но через четыре месяца работодатель исчез.
Десятерых украинцев подрядили в Каунасе строить торговый центр Mega. Поселили в мотеле, за который им пришлось платить из собственного кармана, заработанных денег не выдавали. Под конец им вручили лишь по 50 евро на обратный билет в Украину.
Директор компании Izomarinаs, строившей торговый центр, Адамас Ясковецас заявил, что сам этих работников не нанимал, а сотрудничал с польским трудовым агентством.
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Источник: Корреспондент
Согласно официальным данным украинцы составили почти 60 процентов всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев.
По данным литовской биржи труда, в 2012 году за работой к ним обратилось 1916 украинцев, а в 2016 уже более шести тысяч получили разрешения.
Чаще всего граждане Украины устраиваются на строительные площадки, вытесняя местных рабочих.
В Литве опубликовали итоги расследования "Рабство 21 века" о судьбе украинских гастарбайтеров. Оказалось, что наших соотечественников часто обманывают - платят в несколько раз меньше обещанного.
С чем же украинцам приходится сталкиваться в поисках заработка в Литве.
Денег нет даже на еду
Как пишут журналисты 15min.lt, проводившие расследование, украинских заробитчан часто обманывают не только работодатели, но и сами посредники.
Издание подкрепляет свою информацию рассказами самих мигрантов. Так, сварщик из Кривого Рога Олег Цома в своем городе работал на металлургическом комбинате, где получал 100 долларов. Ему этих денег было недостаточно и Цома обратил внимание на объявление о рабочих местах в Литве.
Приехав в Вильнюс с десятью товарищами он проработал четыре месяца на металлургической фабрике в Клайпеде, но получал около 20 евро за неделю, что в десять раз меньше обещанного. Криворожанину иногда питался в бесплатной столовой. Цома говорит, что за год в Литве так поступают с 200-300 украинцами.
Издание нашло целую сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя рабочим копейки.
Как рассказывает руководитель программы Caritas "Помощь жертвам проституции и торговли людьми" Кристина Мишинене, украинцы к ним приходят за едой.
"Вчера украинцы вновь приходили. Просят помочь им продуктами, потому что не хватает денег. Мы приобрели им пакет с едой. Они говорят, что им очень стыдно, но пока не выплатят заработанное, другого выхода у них просто не остается", - говорит Мишинене.
Литовские журналисты узнали, кто занимался трудоустройством Цомы - 32-летний Мариус Урбонас. Он объясняет, что денег не платил, поскольку работы не было. Урбонас отмечает, что ему приходилось платить за аренду квартиры, в которой жили украинцы, не хотевшие уезжать.
Также он сам обвинил гастарбайтеров в обмане: "Заверили, что все бумаги оформлены, но оказалось иначе".
Торговля украинцами
Обманутые украинцы обращаются в полицию, прокуратуру и Трудовую госинспекцию.
"Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну а сейчас заметна настоящая тенденция - в Литве происходит торговля украинцами", - заявил замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка.
Он отметил, что жульнические договоры на работу в Литве заключаются через польские фирмы.
"Но речь идет о фиктивных договорах, на которых наживаются посредники", - говорит эксперт.
За январь и февраль этого года в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В течение прошлого года поступило тридцать подобных жалоб.
По словам Цомы, его и других украинцев уволили с клайпедской фабрики 1 февраля, но сообщили об этом только через несколько недель.
Александра Харченко из Западной Украины обманули сами работодатели. Сначала ему платили по 35 евро в неделю, обещаю, что вскоре ситуация улучшится, но через четыре месяца работодатель исчез.
Десятерых украинцев подрядили в Каунасе строить торговый центр Mega. Поселили в мотеле, за который им пришлось платить из собственного кармана, заработанных денег не выдавали. Под конец им вручили лишь по 50 евро на обратный билет в Украину.
Директор компании Izomarinаs, строившей торговый центр, Адамас Ясковецас заявил, что сам этих работников не нанимал, а сотрудничал с польским трудовым агентством.
Читайте также: Где живут самые богатые пенсионеры в Украине.
Источник: Корреспондент
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