В Мариуполе с 17 марта открыт центр по трудоустройству сотрудников, которые работали на предприятиях компании на неподконтрольной Украине территории.
Как писала "Индустриалка", Группа Метинвест заявила о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины вследствие требований руководства так называемых "ДНР" и "ЛНР" о необходимости перерегистрации предприятий на неподконтрольной территории. В связи с этим начат прием сотрудников на другие предприятия компании.
Как сообщил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили на странице в Facebook, коллектив компании "Метинвест" - это единое целое, несмотря на территориальное расположение активов, на сложности в осуществлении их хозяйственной деятельности.
"Несмотря на утрату группой "Метинвест" контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации. Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников группы "Метинвест", - констатировал гендиректор.
По его словам, на "Азовсталь" уже приняты первые сотрудники Енакиевского метзавода. Также сегодня действуют и на других предприятиях компании – в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге.
"Мы ценим каждого сотрудника и всегда готовы прийти людям на помощь", - подчеркнул Цкитишвили.
Пресс-служба группы также отмечала, что трудовые отношения с работниками активов "Метинвеста" на НКТ будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.
Центр по трудоустройству "Метинвеста" расположен по адресу: г. Мариуполь, пр. Нахимова, 116а. Время работы: с 8.00 до 19.00 (понедельник – пятница), с 8.00 до 14.00 (суббота).
Сотрудники, которые заинтересованы остаться в Метинвесте, могут получить консультацию в колл-центре по многоканальному телефону: +38(044)-251-83-03. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 21.00.
Как писала "Индустриалка", Группа Метинвест заявила о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины вследствие требований руководства так называемых "ДНР" и "ЛНР" о необходимости перерегистрации предприятий на неподконтрольной территории. В связи с этим начат прием сотрудников на другие предприятия компании.
Как сообщил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили на странице в Facebook, коллектив компании "Метинвест" - это единое целое, несмотря на территориальное расположение активов, на сложности в осуществлении их хозяйственной деятельности.
"Несмотря на утрату группой "Метинвест" контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации. Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников группы "Метинвест", - констатировал гендиректор.
По его словам, на "Азовсталь" уже приняты первые сотрудники Енакиевского метзавода. Также сегодня действуют и на других предприятиях компании – в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге.
"Мы ценим каждого сотрудника и всегда готовы прийти людям на помощь", - подчеркнул Цкитишвили.
Пресс-служба группы также отмечала, что трудовые отношения с работниками активов "Метинвеста" на НКТ будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.
Центр по трудоустройству "Метинвеста" расположен по адресу: г. Мариуполь, пр. Нахимова, 116а. Время работы: с 8.00 до 19.00 (понедельник – пятница), с 8.00 до 14.00 (суббота).
Сотрудники, которые заинтересованы остаться в Метинвесте, могут получить консультацию в колл-центре по многоканальному телефону: +38(044)-251-83-03. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 21.00.
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