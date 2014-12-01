Вследствие боевых действий на Донбассе Украина потеряла до 20% индустриального потенциала.
Об этом в ходе выступления на заседании Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Промышленность больше всего пострадала от войны, ведь потеряно до 20% индустриального потенциала страны. Впрочем, промышленный рост прекратился еще за три года до агрессии в 2011 году, и я пока не знаю, окончательно ли мы повернули на позитив эту многолетнюю негативную тенденцию", - сказал глава государства.
Источник: 112 Украина
Об этом в ходе выступления на заседании Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Промышленность больше всего пострадала от войны, ведь потеряно до 20% индустриального потенциала страны. Впрочем, промышленный рост прекратился еще за три года до агрессии в 2011 году, и я пока не знаю, окончательно ли мы повернули на позитив эту многолетнюю негативную тенденцию", - сказал глава государства.
Источник: 112 Украина
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