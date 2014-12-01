Уже в апреле цена проезда в киевском метро может повыситься до 7 грн, а в автобусах, трамваях и троллейбусах - до 5 грн.
В горсовете столицы информацию пока не подтверждают, однако источники в транспортных предприятиях сообщают о том, что в скором времени тарифы вырастут. Это связано с подорожание электроэнергии, а также ростом цен на запчасти и горюче-смазочные материалы.
"Если еще в прошлом году у нас были тарифы такие же, как и для населения, теперь наш тариф почти в три раза выше — 2,70 грн за квт/ч.", — подтверждает спикер метро Наталья Макагон.
По ее словам, расчеты относительно себестоимости поездки после подорожания электричества переданы для изучения в КГГА. "Сейчас эти цифры изучают департаменты финансов и экономики", — говорит Макогон.
Читайте также: В Запорожье может подорожать проезд.
Источник: Вести
В горсовете столицы информацию пока не подтверждают, однако источники в транспортных предприятиях сообщают о том, что в скором времени тарифы вырастут. Это связано с подорожание электроэнергии, а также ростом цен на запчасти и горюче-смазочные материалы.
"Если еще в прошлом году у нас были тарифы такие же, как и для населения, теперь наш тариф почти в три раза выше — 2,70 грн за квт/ч.", — подтверждает спикер метро Наталья Макагон.
По ее словам, расчеты относительно себестоимости поездки после подорожания электричества переданы для изучения в КГГА. "Сейчас эти цифры изучают департаменты финансов и экономики", — говорит Макогон.
Читайте также: В Запорожье может подорожать проезд.
Источник: Вести
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