Сегодня, 19 марта, на блокпосту под городом Счастье на Луганщине военные открыли огонь по автомобилю ВАЗ 2115, который не остановился на их требование.
"На одном из блокпостов в районе проведения антитеррористической операции, неподалеку от города Счастье на Луганщине военнослужащие военной службы по контракту применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился на требование военнослужащих, и пытался пересечь блок пост без проверки", - сообщает пресс-центр АТО.
Автомобиль сбил сержанта, провезя его на капоте около 5 метров, информирует Телеграф.
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