" Предварительно установлено, что чиновник на автомобиле подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов с закрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо, молодые люди начали блокировать транспортное средство, которое через некоторое время таки уехало с места происшествия.Позже владелец помещения вернулся в дом, а затем вместе с женой пытался стереть сделанные надписи на заборе. На место вновь прибыли активисты, возник конфликт. " Чтобы успокоить группу лиц, которые отказывались представляться и угрожали хозяину и его жене, председатель Высшего совета правосудия сделал выстрел из наградного оружия " , - сказано в сообщении отдел коммуникации полиции Киева.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые получили сообщение как от владельца дома, так и от одного из активистов. 12 участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Кто разрисовал забор и расклеивал плакаты, им неизвестно.С заявлениями в полицию обратились чиновник и два человека, которым повредили телефон и планшет.Полиция начала уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.Сам председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк нападение связал с профессиональной деятельностью, а именно с "принципиальной позицией" по отношению к увольнению судей Инны Отрош и Виктора Татькова, отстранением судьи Артура Емельянова и предоставлением согласия на арест судей. Об этом говорится в заявлении Бенедисюка на официальной странице Высшего совета правосудия в Facebook."На меня осуществили нападение, которое я связываю с моей профессиональной деятельностью, с принципиальной позицией по очистке судейских рядов. Группа неизвестных мне лиц в количестве 10–15 в балаклавах, с файерами угрожали уничтожением физически лично мне и моей семье, блокировали автомобиль, повредили имущество", – заявил Бенедисюк.Глава совета отметил, что связывает нападение с попытками "определенных политических сил" заблокировать работу Высшего совета правосудия путем дискредитации главы ВСП, а также путем дискредитации органа и невозможности продолжить его работу.