В последнее время пенсионное законодательство часто меняется. И пенсионеры зачастую опасаются легально устраиваться на работу, чтобы им не урезали пенсию.
Специалисты Управления ПФУ в Киевском районе Одессы разъяснили, кому из работающих пенсионеров на сегодняшний день урежут пенсию.
Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения", 85% от пенсии будут выплачивать работающим пенсионерам, которые получают:
- пенсию по возрасту, назначенную согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также пенсию по инвалидности III группы и пенсию по потере кормильца. Обратите внимание: если работающий пенсионер получает на ребенка пенсию по потере кормильца, то она не уменьшается. А вот если официально трудоустроится ребенок, тогда пенсию могут сократить - на тех же условиях, что и другим работающим пенсионерам;
- льготную пенсию в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, назначенную по Закону "О пенсионном обеспечении";
- пенсию за выслугу лет, назначенную по Закону "О пенсионном обеспечении";
- научную пенсию, а также научную пенсию по инвалидности III группы и пенсию по потере кормильца.
Такое правило действует, если пенсионер продолжает работать на научной должности. Причем, надо отметить, в этом случае выплачивают 85% не научной, а пенсии по возрасту;
- пенсии, назначенные по Законам "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О судоустройстве и статусе судей", "О судебной экспертизе" "О национальном банке Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О дипломатической службе", "О Кабинете Министров Украины" при работе на обычной, а не на спецдолжности.
Во всех случаях - независимо от того, по какому Закону назначена пенсия, после увольнения с работы ее выплата возобновляется в полном объеме.
В то же время, норма об ограничении пенсий для работающих пенсионеров, независимо от вида пенсии, не распространяется на:
- работающих пенсионеров, которые получают меньше полутора прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - 1870 грн.;
- инвалидов I и II группы;
- инвалидов войны III группы;
- участников боевых действий, в том числе участников АТО;
- членов семей погибших (умерших) участников боевых действий.
Источник: сайт На пенсии
Специалисты Управления ПФУ в Киевском районе Одессы разъяснили, кому из работающих пенсионеров на сегодняшний день урежут пенсию.
Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения", 85% от пенсии будут выплачивать работающим пенсионерам, которые получают:
- пенсию по возрасту, назначенную согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также пенсию по инвалидности III группы и пенсию по потере кормильца. Обратите внимание: если работающий пенсионер получает на ребенка пенсию по потере кормильца, то она не уменьшается. А вот если официально трудоустроится ребенок, тогда пенсию могут сократить - на тех же условиях, что и другим работающим пенсионерам;
- льготную пенсию в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, назначенную по Закону "О пенсионном обеспечении";
- пенсию за выслугу лет, назначенную по Закону "О пенсионном обеспечении";
- научную пенсию, а также научную пенсию по инвалидности III группы и пенсию по потере кормильца.
Такое правило действует, если пенсионер продолжает работать на научной должности. Причем, надо отметить, в этом случае выплачивают 85% не научной, а пенсии по возрасту;
- пенсии, назначенные по Законам "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О судоустройстве и статусе судей", "О судебной экспертизе" "О национальном банке Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О дипломатической службе", "О Кабинете Министров Украины" при работе на обычной, а не на спецдолжности.
Во всех случаях - независимо от того, по какому Закону назначена пенсия, после увольнения с работы ее выплата возобновляется в полном объеме.
В то же время, норма об ограничении пенсий для работающих пенсионеров, независимо от вида пенсии, не распространяется на:
- работающих пенсионеров, которые получают меньше полутора прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - 1870 грн.;
- инвалидов I и II группы;
- инвалидов войны III группы;
- участников боевых действий, в том числе участников АТО;
- членов семей погибших (умерших) участников боевых действий.
Источник: сайт На пенсии
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