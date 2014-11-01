За прошедший год в Киеве аренда квартир подорожала примерно на 20%.
Риелторы отмечают: на рынок повлияли экономический рост, девальвация гривни и рост коммунальных платежей. В этом году цены также будут расти, однако причин для резких скачков нет.
В начале года между арендаторами и арендодателями была попытка договориться, кто будет платить за коммуналку, рассказывает представитель Ассоциации риелторов Украины Артур Пилипчук. При этом по словам киевского риелтора Максима Бабуряка: арендодатели часто соглашаются покрывать часть трат на коммуналку.
"Раньше такого действительно не было – в сегменте дешевого жилья арендаторы сами платили за коммунальные услуги. Сейчас, когда коммуналка может стоить столько же, сколько и арендная плата, многие пытаются договориться с арендодателями и иногда такие попытки заканчиваются успехом", – рассказывает эксперт.
Большие суммы в платежках подталкивают украинцев к поиску небольших квартир в энергоэффективных домах. Как говорит нардеп Алена Бабак, в Европе перед тем, как взять в аренду квартиру, проверяют результаты энергоаудита, который покажет, сколько придется платить за отопление и другие коммунальные услуги. В украинских же реалиях риелторы советуют ознакомиться с платежками за прошлый месяц перед тем, как заключать договор аренды.
По данным аналитиков OLX, почти каждая вторая арендованная квартира – однокомнатная. При этом только 13,8% украинцев снимают трехкомнатные квартиры.
Еще один результат роста тарифов – украинцы, которые раньше не спешили сдавать пустующую квартиру, сейчас вынуждены искать арендаторов. Если в крупных городах на аренде можно зарабатывать, в маленьких собственники готовы пустить жильцов бесплатно, если они вовремя будут платить по коммунальным счетам.
Самое дорогое жилье в Киеве, Одессе и во Львове, отмечают эксперты рынка недвижимости
Источник: сайт Сегодня
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