Не успели неравнодушные киевляне отмыть от красной краски памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, как стало известно, что аналогичным образом вандалы поступили и с памятником князю Владимиру.
Этот памятник является одной из визитных карточек столицы.
"Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", – написала на своей странице в Facebook сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон.
А о надругательстве над памятником поэтессе, члену ОУН Елене Телиге, сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook.
"Без сомнения, осуществлена провокация не только против ОУН и Елены Телиги, а против Украины и украинского народа. Все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в стране, а следовательно, не исключаю, что сценаристы сидят в Кремле. В любом случае правоохранительные органы должны найти виновных. Бандиты должны быть наказаны", - отметил Червак.
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