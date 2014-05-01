Этот памятник является одной из визитных карточек столицы."Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", – написала на своей странице в Facebook сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон.А о надругательстве над памятником поэтессе, члену ОУН Елене Телиге, сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook."Без сомнения, осуществлена провокация не только против ОУН и Елены Телиги, а против Украины и украинского народа. Все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в стране, а следовательно, не исключаю, что сценаристы сидят в Кремле. В любом случае правоохранительные органы должны найти виновных. Бандиты должны быть наказаны", - отметил Червак.