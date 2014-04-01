В Чонгаре официально открыли телекоммуникационную башню, построенную для организации украинского вещания на территорию Автономной Республики Крым.После проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м. С 92 до 110 метров в этом году будет увеличена высота башни и в Чаплынке. Рассматривается также возможность строительства еще одной башни на админгранице с Крымом. Планируется, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое, сообщает Правительственный портал.Председатель Национального совета Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе.По результатам конкурса на Крым на постоянной основе будут вещать от 4 до 6 украинских телерадиокомпаний. Завершение всех работ на Чонгарской башне позволило сегодня запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом.Отметим, на полуостров сейчас вещают 6 украинских телерадиокомпаний.Также в тестовом режиме начала работу радиостанция " Крым.Реалии " на частоте 105,9 МГц с мощностью передатчика 5 кВт. Полноценно она заработает в мае. Сейчас из Чонгара уже транслируются передачи Украинского радио на частоте 100,7 МГц, радио " Мейдан " - 101,4 МГц, " Херсон FM " – 107,8 МГц.