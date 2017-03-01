Мало того, он задержала его за попытку украсть ее сумочку.– Около 20 часов 16 марта я вышла из отделения полиции и направилась домой. Шла по освещенной улице и особо не обращала внимания на случайных прохожих, - рассказывает старший следователь Любарского ОП ГУНП Олеся Николаенко.По словам Олеси, она сначала почувствовала, как кто-то силой дернул за сумку, которую она держала на плече, но девушка сумочку удержала. Она обернулась, оттолкнула нападавшего от себя и сразу же схватила его за воротник куртки и начала звать на помощь, но парень сумел вырваться и бросился бежать, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.– Я быстро достала мобильник и набрала номер дежурного. Коротко рассказала о случившемся и вызвала следственно-оперативную группу, - рассказывает Олеся Николаенко.Пока коллеги ехали, следователь начала преследовать молодого человека, а догнав – задержала его. Именно в это время на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Грабитель был доставлен в отделение полиции.Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель села Педынки, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.