При тушении пожара в летней кухне одного из домовладений в пгт Великая Александровка спасатели обнаружили тела двух мужчин.Одним из погибших оказался 46-летний хозяин дома, личность второй жертвы устанавливается, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Причина пожара начинается. Просмотров: 177 Похожие новости В Херсоне во время пожара погиб безногий инвалид В запорожском селе в летней кухне нашли мертвого мужчину В Херсоне на летней кухне частного дома обнаружили три трупа В Донецкой области застолье в летней кухне закончилось пожаром и смертью